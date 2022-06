Isabel Pantoja vuelve a España tras su exitosa gira, con varios sustos, por Latinoamérica

Isabel Pantoja ya ha vuelto a España. La cantante, que ha realizado una pequeña gira por Latinoamérica, ha regresado a nuestro país este viernes después de deslumbrar en Argentina, triunfar en Chile y cautivar en Perú. El público del otro lado del charco valora el gran talento de la intérprete de Marinero de luces, que ha sido ovacionada durante todos sus conciertos y ha recibido el cariño y apoyo de todos sus seguidores. En su regreso, la madre de Kiko Rivera, que iba con ropa cómoda de colores grisáceos y sus ya míticas gafas de sol, ha sido fotografiada en el aeropuerto de Madrid mientras hacía escala para viajar hasta Jerez de la Frontera (y después poner rumbo a Cantora), junto a su hermano Agustín, que era quien llevaba las maletas. Saludando y dando las gracias a la prensa desde lejos, lsabel ha permanecido callada antes las preguntas de los medios, aunque ha asentido cuando le preguntaban si estaba contenta.

Rodeada de gente mientras caminaba por el aeropuerto con su hermano, Isabel ha dicho a su hermano que fuera más rápido para salir rápidamente. "Venga dale, vámonos, vamos, vamos, derecha, derecha", han sido de las pocas palabras que han podido escucharse de la cantante, que ha negado con la cabeza cuando los reporteros le han preguntado si sabía que su hijo Kiko Rivera había dado positivo en Covid-19. Pero no solo eso, la madre de Isa Pantoja ha contestado de forma tajante que "a nadie, eso es mentira" cuando los periodistas le ha cuestionado sobre los supuestos mensajes ocultos que habría mandado a su familia durante sus conciertos en Latinoamérica. Y aunque no ha querido decir si irá al Rocío o no este año, Isabel ha mostrado a las cámaras de los medios la Vírgen que lleva colgada en el cuello.

Durante sus conciertos en las distintas ciudades de Latinoamérica, Isabel ha podido saborear de nuevo el éxito, pero su viaje ha tenido algunos inconvenientes. A su llegada a Buenos Aires, el avión de la cantante tuvo un problema por la niebla y tras varios minutos dando vueltas sobre la ciudad tuvo que aterrizar en Montevideo (Uruguay), donde estuvieron varias horas esperando. Finalmente, la intérprete de Hoy quiero confesarme llegó a la capital de Argentina por medio de un ferry, al que también accedió su equipo y el resto de tripulantes del vuelo. Una vez allí, la hermana de Agustín Pantoja decidió en el último momento salir por la puerta de mercancías en lugar de la de pasajeros para intentar despistar a la prensa española, aunque ya había dicho que no daría entrevistas.

Pero sus problemas de aterrizaje no fueron los únicos a los que se ha enfrentado la cantante, Isabel tuvo que ser desalojada de su hotel de Perú. Ella, al igual que el resto de personas que estaban hospedadas en su hotel, tuvieron que dejar durante unos minutos el complejo por culpa de un aviso de seísmo. Eso sí, afortunadamente todo quedó en un susto y el resto de sus planes continuaron según lo previsto.