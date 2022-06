Drew Scott, gemelo de 'La casa de mis sueños', y su mujer dan la bienvenida a su primer bebé

Drew Scott, gemelo de La casa de tu sueños, y su mujer, Linda Phan, se han convertido en padres por primera vez. La pareja, que se casó en mayo de 2018 en Italia, ha confirmado la buena nueva en sus perfiles sociales, revelando que el pasado 4 de mayo dieron la bienvenida al pequeño Parker James. "Nuestras vidas han cambiado para siempre", han escrito la productora y el presentador junto a las primeras imágenes, una en blanco y negro con las manos de toda la famiia y otra tumbados en la cama mientras una sonriente madre da el pecho a su niño. "Nuestro nuevo bebé es un bebé sano, es adorable", ha dicho el experto en reformas sobre el recién nacido en At Home, el podcast que tienen en común, antes de preguntarle a su esposa qué sentía tan solo unas semanas después de dar a luz. "Además de agotada, me siento muy bien. Muy feliz de que finalmente esté aquí. Todavía estoy asombrada y no me lo termino de creer", ha confesado la feliz mamá.

"Siento que cada paso de este embarazo me ha llevado tiempo de adaptación y en cuanto casi me adapto, ya ocurre algo nuevo. Siento que siempre estoy jugando a ponerme al día con mis sentimientos", ha dicho Linda, muy contenta con la llegada del pequeño. Además, el diseñador de interiores ha asegurado también que su primera experiencia como padre está siendo "increíble" y ha explicado que ha notado rápidamente "ese amor inmediato y esa sensación de que tienes que hacer todo lo posible para que se sientan seguros y queridos".

A pesar de que ahora se encuentran todos en perfecto estado, la llegada del bebé no fue tan tranquila como la familia se esperaba, ya que Linda estuvo de parto durante unas interminables 44 horas. "El proceso se estaba alargando peligrosamente", ha dicho la mujer del experto en reformas, que aunque en un principio no quería (le "aterrorizan las agujas") finalmente accedió a que le pusieran la epidural y a que el pequeño naciera a través de una cesárea. Pero no solo eso, los padres están también muy felices porque el nacimiento de Parker James ha llegado en una fecha muy especial para ellos: "Decidió venir justo en nuestro aniversario. Está queriendo ser el centro de atención. Ya no se trata de ti y de mí en nuestro aniversario", ha bromeado Drew, que celebró el pasado marzo junto a su mujer una divertida baby shower.

Drew y Linda habían intentado tener hijos desde que se casaron, pero la pareja ya había explicado los problemas para concebir a los que se habían enfrentado. De hecho, a pesar de enterarse el pasado agosto de 2021 que iban a ser padres, no fue hasta el mes de diciembre que decidieron contárselo a sus familiares y amigos. En una entrevista en People, el presentador y su mujer ya explicaron que su viaje de fertilidad había durado dos años con procesos in vitro y también procedimientos de inseminación intrauterina, una difícil etapa que provocó que los dos prefirieran tener mucho cuidado al hablar del embarazo. "Por un tiempo no estaba segura de cuánto quería compartir o si quería decir alguna cosa. Incluso no se lo dijimos de inmediato a nuestra familia y amigos cercanos porque necesitaba procesar mis sentimientos", dijo en su podcast.