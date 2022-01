Drew Scott, gemelo de 'La casa de mis sueños', espera su primer hijo

Drew Scott, uno de los gemelos de La casa de mis sueños, y su mujer, Linda Phan, están de enhorabuena. La pareja, que se casó en mayo de 2018 en Italia, ha anunciado que tras sus problemas de fertilidad por fin conseguirán uno de sus mayores deseos: ser padres. A pesar de que el comunicador había pedido que nadie le presionara con el tema, lo cierto es que tanto él como su esposa han estado intentando tener hijos desde que se casaron. Fue el pasado agosto cuando el matrimonio se enteró de que ella estaba embarazada, pero no ha sido hasta este diciembre que ambos han querido confirmar la buena nueva: "Por un tiempo no estaba segura de cuánto quería compartir o si quería decir alguna cosa. Incluso no se lo dijimos de inmediato a nuestra familia y amigos cercanos porque necesitaba procesar mis sentimientos antes de ver la emoción de otras personas", ha asegurado ella en At Home with Linda & Drew Scott, el podcast que realizan juntos.

VER GALERÍA

Claudia Osborne cuenta cómo lleva su embarazo: 'Estoy pasando un primer trimestre complicado'

El diseñador de interiores, que ha conquistado a medio mundo con sus programas de reforma y decoración de casas, también ha asegurado en sus perfiles sociales que llegar hasta este punto ha sido toda una aventura y que saben que no están solos en esta experiencia, en la que es muy posible que se encuentren muchos desafíos en el camino. "Cuando comenzamos en este proceso, rápidamente nos sentimos increíblemente agradecidos con los médicos con los que hemos tenido la suerte de estar, y también con la familia y los amigos que nos apoyaron siempre compartiendo historias o simplemente estando ahí", ha relatado junto a una fotografía en la que sale con su mujer y su incipiente barriga.

Además, la pareja, que ha confesado en People que su viaje de fertilidad ha durado dos años con procesos in vitro y también procedimientos de inseminación intrauterina, ha comentado que todo ese apoyo que han recibido ha hecho más manejable lo abrumador que ha sido el momento de la noticia. "Esperamos que a medida que superemos esto, los que lean esto también se sientan un poco menos solos en cualquier camino en el que se encuentren", ha concluido Drew Scott, añadiendo que a partir de ahora se convertirán en los típicos padres que se hacen selfies semanales en el baño.

VER GALERÍA

La felicidad de María José Campanario al afrontar su tercer embarazo, como ha anunciado ¡HOLA! en exclusiva

La pareja ha confesado también el miedo que tiene porque muchos de sus amigos que han pasado por el mismo proceso de fertilización han tenido problemas para concebir. "En cada paso del camino hay algo aterrador o algo desconocido porque algunos de ellos no han tenido éxito y han tenido muchos abortos espontáneos", han relatado los futuros padres, asegurando también que la preocupación por las complicaciones que puedan tener es algo real que piensan a diario. "Creemos que contar todo esto crea un poco más de comunidad en todos los que han pasado por esto, están a punto de pasar por ello o han tenido ciertas dificultades", han concluido.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.