Carlota Corredera y María Patiño, a punto de ser las dobles de Amaia y Aitana en su nuevo videoclip

Cuando no sé quién soy es el título del segundo disco de la artista Amaia Romero, que continúa conquistando a sus seguidores con su personal estilo. La ex concusante de OT, con la simpatía y naturalidad que la caracteriza, ha hablado sobre sus nuevos temas, entre los que está uno en colaboración con quien fue su amiga y compañera en la academia de Operación Triunfo, Aitana. Han grabado juntas el tema La canción que no quiero cantarte, aunque curiosamente no aparecen las dos compartiendo escenas en el vídeoclip. Según contó Amaia, les resultó imposible cuadrar agendas y por eso no aparecen en los mismos planos en el montaje final, que tiene una estética muy peculiar con una Amaia rubia y con llamativas uñas XXL pintadas en tono azul.

Mientras conversaba con Pablo Motos, Amaia reveló que una de las ideas que se barajaba para suplir esta ausencia de Aitana era que dos actrices las interpretaran de mayores y sorprendió (desató la locura en el universo virtual además) con los nombres que se habían pensado para ello. “Una idea era utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño haciendo de nosotras dos en un futuro. Eso hubiese estado bastante guay” comentó la navarra, mientras en el programa se comparaban sus imágenes con las de las dos presentadoras.

“Cuando lo oyes, piensas que no pega. Pero luego sí que es cierto el parecido", aseguró Motos entre risas. Amaia dijo además que otra de las alternativas que se pensó fue contar con alguien que se pareciera para que hiciera la parte de su compañera. “Pensamos en contar con una doble y, una vez que saliera el videoclip, nunca decir que era una doble y dar por hecho que era Aitana. Hay una actriz que se llama Lucía Ramos, que es exactamente igual. Son dos gotas de agua” dijo.

Se refirió además la artista a su participación en el festival de Eurovisión, en el que Chanel acaba de quedar tercera. “Viéndolo con distancia ahora, creo que fuimos con una canción que no habíamos elegido, fuimos un poco marionetas… También aprendí muchas cosas en muy poco tiempo, pero es verdad que fue un poco durillo" dijo sobre su experiencia en 2018, cuando fue junto a su entonces pareja y compañero de academia Alfred García.

La simpatía de la intérprete, que tantos incondicionales conquistó en su paso por OT, es siempre muy aplaudida por quienes la siguen. Lo fue igualmente hace solo unos días cuando confesó a qué artista le gustaría unir su voz. “Me encantaría hacer una colaboración con Julio Iglesias", le contó a Dani Mateo en El intermedio. Entre risas y con mucha naturalidad, dijo que “sería bastante fuerte”. “Este señor yo no sé qué es lo que estará haciendo, la verdad. Por ahí estará, pero sería bastante guay, la verdad, como anécdota. Sería increíble” apuntó.

