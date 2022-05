Así se preparan María Pombo, Dulceida y Laura Escanes para su visita a 'El Hormiguero'

María Pombo, Dulceida y Laura Escanes son las invitadas de esta noche en El Hormiguero. Tres de las influencers más populares del momento serán entrevistadas por Pablo Motos y a buen seguro que compartirán detalles de su trabajo en redes sociales para que el público pueda entender mejor los pormenores de esta profesión. De la misma manera, como viene a ser costumbre en el programa, las creadoras de contenido tendrán que hacer frente a distintos retos y pruebas. Una noche marcada en el calendario de las tres donde los nervios también están presentes. Por ello, no han dudado en compartir con sus millones de seguidores cómo se han preparado para la ocasión.

Como buenas amigas que son, las influencers se han consultado qué ropa sería la más adecuada para visitar el plató. Concretamente era Dulceida quien iniciaba la idea de que vayan combinadas entre sí "Quiero que vayamos monas en conjunto porque por separado no lo dudo", ha escrito en un grupo de chat la también empresaria. Todavía no se sabe si será en color o estilo donde se hayan puesto de acuerdo, pero, sin duda, los modelos elegidos se convertirán en una de las cuestiones de más interés entre los espectadores. No en vano cada prenda que aparece en sus fotografías se acaba por convertir en tendencia y a los pocos minutos se encuentra agotada.

Ha sido la participante de El Desafío quien ha confirmado a través de sus historias efímeras que ya tiene todo listo para la noche. Igualmente, ha explicado que ir junto a sus compañeras de profesión le da mucha seguridad para hablar delante de las cámaras de televisión. Sin embargo, ella no es ninguna novata en este plató porque ya acudió como invitada hace algo más de un año, cuando se encontraba en la recta final del embarazo de su hijo Martín. En aquella ocasión, la hermana de Marta Pombo se sinceró sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que también padece su madre, y que le fue detectada durante el tiempo de cuarentena en el año 2020.

Dulceida también ha estado en dicho plató con anterioridad. En aquella entrevista confesó uno de sus mayores secretos, que dejó a Pablo Motos totalmente sorprendido, porque la conocida influencer tiene la manía de no poder dormir si no se chupa el dedo. Esta vez la novata es Laura Escanes que no ha pasado por la mesa de los invitados como el resto de sus amigos. En cambio, la escritora de Piel de Letra ha sido parte de un experimento emitido en el programa en el que se enfrentaba cara a cara a distintos rostros conocidos con sus detractores de Internet. Una prueba donde también se encontraba presente María Pombo.