El lugar, los invitados, el vestido... Todo lo que sabemos de la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Desde pequeños, Marta Lozano y Lorenzo Remohi veraneaban en Jávea, pero no fue hasta el verano de 2017 cuando empezaron a salir juntos. Cinco años después, van a darse el 'sí, quiero' en una boda que tendrá lugar en la localidad alicantina donde nació su amor y que se ha convertido en un lugar mágico para ellos. ¡HOLA! será testigo de su gran día y retransmitiremos la ceremonia religiosa en exclusiva a través de un streaming que haremos desde la iglesia de San Bartolomé.

Marta y Lorenzo llevan meses preparando su boda para que todo salga perfecto. Ya sabemos que habrá muchas sorpresas y que estarán presentes todas las amigas instagramers de la novia, desde Teresa Andrés Gonzalvo y su prometido, Ignacio Ayllón (que serán los siguientes en casarse) hasta María Pombo, Laura M. Flores, María García de Jaime, Dulceida, Madame de Rosa, Natalia Coll... "En los momentos importantes siempre nos juntamos", nos decía Marta en su última entrevista con ¡HOLA!.

Los padrinos serán el padre de Marta y la madre de Lorenzo. Además, la hermana de la influencer, Meri Lozano, también tendrá un papel muy importante. "Seré uno de los testigos y, además, la ayudaré con el vestido cuando entre en la iglesia", nos contaba. Ese será uno de los grandes descubrimientos de la ceremonia, cuando Marta aparezca con el vestido de novia que ha creado para ella Lorenzo Caprile. Sabemos que será clásico y que es muy de su estilo, pero después la empresaria lucirá otros dos diseños que, tal y como nos confesó, "la comodidad no es lo que los describe".

Su enlace tendrá diferentes espacios. "Sin contar la iglesia, vamos a utilizar cuatro. Algunos están cubiertos, pero… ¡ojalá no llueva, por favor!", pedía la novia para poder disfrutar de su enlace sin que el tiempo les juegue una mala pasada. Los recién casados brindarán con sus casi 300 invitados en una boda que han definido como "desenfadada" y ya nos adelantaron que "no va a ser muy princesa".

"Hemos cogido a una chica de Barcelona que se llama Priscila Llorens. Es la misma que hizo las bodas de Alexandra Pereira (Lovely Pepa) y Carla Hinojosa", nos explicó sobre la wedding planner que ha contratado la fundadora de la marca de belleza Glowfilter, de 26 años, y el odontólogo, de 36.

¿Y la luna de miel?

Una vez convertidos en marido y mujer, tendrán que pensar en su viaje de novios. Sin embargo, parece que todavía no tienen nada cerrado. "Nos hace ilusión ir a Hawái. Luego, queremos ir a la Polinesia Francesa y a Las Vegas. Nos apetece casarnos allí otra vez, un poco por el show", nos contaba Marta. Su intención es irse de luna de miel durante 20 días, pero no saben qué haran finalmente. Además, en las próximas semanas tienen otros importantes eventos a los que no pueden faltar, como la boda de Lucía Pombo (el 25 de junio) y la de su gran amiga Teresa Andrés Gonzalvo (el 8 de julio). "En septiembre y octubre tenemos más bodas. Esto es un no parar", nos decían.