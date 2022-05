La apertura del museo de Rocío Jurado tensa más aún la relación de Rocío Carrasco con su familia

El anuncio de Rocío Carrasco de la apertura del Museo de Rocío Jurado en Chipiona para el próximo 1 de julio ha reavivado la tensión entre la familia. Un mes antes de la fecha de la inauguración, la hija de la cantante ha empezado ya a preparar la lista de invitados para una fiesta que según sus palabras será "una inauguración como Dios manda, la que se merece, ni más ni menos” y las reacciones de la familia no se han hecho esperar. Tras asegurar que su familia es la que ella decide. La polémica ha vuelto a saltar y la hija de la más grande se ha pronunciado en Sálvame sobre las reacciones de su familia: “¿Qué hacemos?” decía, entre divertida y perpleja, tras escuchar los testimonios de sus familiares.

VER GALERÍA

José Ortega Cano, viudo de la cantante, ha preferido no pronunciarse por el momento. Quien sí lo ha hecho ha sido su hermana Gloria Camila, la hija pequeña de Rocío Jurado apoya la iniciativa y celebra que al fin haya podido llevarse a cabo, dieciséis años después de la muerte de su madre: "Estoy bastante contenta porque por fin se abre el museo que tanto llevamos esperando". Sin embargo, Gloria Camila todavía no ha decidido si irá: “No sé decir aún, no creo que vaya pero todavía quedan dos meses”. La joven se ha mostrado algo molesta por las palabras de su hermana sobre la lista de invitados y decía: "Nada, que vaya la familia del Alcalde y vaya la familia Campos”. Recordemos que a pesar de la polémica por su ausencia en la boda del hijo de Carmen Borrego, Rocío Carrasco aseguró al anunciar la noticia que invitaría a sus amigas: “todas Las Campos estarán invitadas porque son mi familia" pero al ser preguntada por si iba a hacer lo mismo con el resto de la familia respondió tajante: “¿La otra familia? ¿Qué familia? Mi familia es la que yo decida”.

VER GALERÍA

Los hermanos de la desaparecida Rocío Jurado, están también muy contentos de que al fin, tras once años de espera, Chipiona pueda vestirse de gala para homenajear a la cantante con su propio museo. Gloraria Mohedano ha apoyado la feliz noticia, igual que Amador Mohedano, que recordaba que: “era la voluntad de Rocío Jurado”. Sin embargo, el tío de Rocío Carrasco, completamente distanciado de su sobrina, tiene muy claro que no asistirá al acontecimiento y así de tajantemente lo ha explicado: "Yo no voy, aunque me inviten".

-Rocío Carrasco reaparece para homenajear a su madre tras las últimas polémicas

La hija de Rocío Jurado, ilusionada con ver por fin en pie este gran proyecto, ríe al escuchar sus testimonios, sin darles importancia. También ha aprovechado su última intervención en televisión para volver a aclarar que la culpa de todos los retrasos que se han producido nunca ha sido suya, que todo se ha debido a problemas administrativos con el Ayuntamiento de Chipiona por los que ha habido que ir retrasando el proyecto: “Había una serie de errores administrativos que había que solucionar, cosas que no se habían hecho bien con los equipos de Gobierno anteriores. Siempre se me achacaba a mí la culpa de que no quería, pero no era eso”

-Recordamos los inicios de Rocío Carrasco sobre la pasarela