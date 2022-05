Los tres vestidos de novia de Ana Fernández en la vuelta de 'Los Protegidos': ¿con cuál se quedó?

El rodaje de Los Protegidos: A.D.N. ya ha comenzado y los nuevos capítulos nos traerán la boda de sus protagonistas, Sandra y Culebra, uno de los eventos más esperados por parte de los fieles seguidores de la serie y que servirá para volver a reunir a la familia. Ana Fernández y Luis Fernández, los actores que dan vida a estos personajes, están encantados con su historia de amor, sobre todo, la intérprete madrileña, que no ha dudado en compartir su look nupcial. "Después de muchas pruebas con el equipo de vestuario encontramos el vestido perfecto para Sandra", ha publicado junto a estas fotos en las que aparece con un diseño boho chic de Santos Costura. Los productores ejecutivos de la serie han apostado por un vestido confeccionado con encaje de algodón bordado a mano y tul sedoso que casa a la perfección con el estilo de la actriz.

- ¡'Los Protegidos' se van de boda! Mario Marzo da el 'sí, quiero' ante sus compañeros

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En la prueba de vestuario Ana Fernández, de 32 años, combinó el vestido con un espectacular sombrero, sin embargo, en la serie luce una corona de flores secas a juego con el ramo.

VER GALERÍA

La actriz se muestra satisfecha con la elección, aunque también estaba muy guapa con las otras dos creaciones de Santos Costura, un vestido de tul sedoso con bordado de flores, cristales y perlas y abrigo; y un diseño de palabra de honor con mangas abullonadas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ana Fernández y Luis Fernández compartirán protagonismo en Los Protegidos: A.D.N. con Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Gracia Olayo, Óscar Ladoire, Maripaz Sagayo, Maggie García, Carlotta Cosials, Cosette Silguero y Javier Mendo. Marta Torné, Esmeralda Moya y Raúl Mérida retomarán los personajes a los que dieron vida en la clásica Los Protegidos como principales incorporaciones a la trama. Emilio Buale, Irina Bravo, Gabriela Andrada, Raquel Pérez, José Sospedra, Ángel Martínez, Xavi Caudevilla y Anna Nacher completan el reparto de esta temporada.

VER GALERÍA

En la vida real Ana Fernández comparte su vida con Adrián Roma, vocalista del grupo musical Marlon. Llevan juntos seis años y, por ahora, no se plantean pasar por el altar. "Lo que estamos haciendo es vivir el día a día y, cuando llegué ese momento, si nos apetece daremos el paso y si no seguiremos como ahora que estamos muy felices. Por otra parte, no podemos plantearnos por ahora nada con todo el curro que tenemos los dos en estos momentos", declaró el músico en ¡HOLA!.