Hablamos con Sarah Loinaz (Miss Universo España) de su debut en Cannes y el imprevisto que cambió sus planes

Si en 2021 fue Mireia Lalaguna la encargada de iluminar el Festival de Venecia con sus espectaculares vestidos, este año le ha tocado a Sarah Loinaz. La actual Miss Universo España ha acudido por primera vez al Festival de Cannes y ha conseguido no pasar desapercibida. Durante estos días, la modelo vasca ha protagonizado un verdadero desfile de glamour en la alfombra roja de La Croisette, donde ha lucido diferentes diseños. Todo está saliendo perfecto, pero nos ha contado que tuvo que hacer frente a un contratiempo de última hora.

Para su primera aparición en Cannes eligió un vestido rojo de princesa firmado por Sima Couture y joyas de Boucheron. Fue durante el estreno de la película Triangle of sadness, donde coincidió con algunos de sus protagonistas como Woody Harrelson, además de otras estrellas como Carla Bruni, Ethan Hawke, Charlotte Le Bon o el actor Alex Pettyfer y su novia, la supermodelo Toni Garrn. Al día siguiente, Sarah causó sensación en la presentación de Forever Young (Les Amandiers) con un precioso vestido plateado de pedrería con detalles drapeados de Gemy Maalouf y joyas de Mesikka.

Desde que aterrizó en suelo francés, la Miss española ha tenido una agenda muy apretada y ha cumplido con otros compromisos con los que ha demostrado la importancia de su presencia en el festival. Sarah tuvo el honor de ser una de las invitadas a la fiesta ofrecida por Chopard y, además, también ha demostrado una gran complicidad con su amiga y modelo Claudia Bouza, junto a la que ha presumido de belleza.

- Sarah, nos hemos llevado una sorpresa al verte en Cannes rodeada de estrellas, ¿cómo ha sido la experiencia?

Es la primera vez que he asistido al Festival y, como primera vez, va a ser un recuerdo especial. Por eso definiría la experiencia como única.

- ¿Por qué motivo has ido este año?

Recibí la invitación de la firma Thalie junto a mi amiga, también española, la actriz Claudia Bouza, y como fieles seguidoras del cine no podíamos faltar a los estrenos en uno de nuestros sitios favoritos, la Costa Azul.

- ¿Por qué has elegido estos vestidos?

Antonia Payeras es quien se está encargando de los showrooms que se han desplazado a Cannes por el evento. También con la ayuda del maquillador Javier Martínez, que no se separa de nosotras ni un segundo, nos sentimos preparadas para los flashes. Cada día tenemos varios fittings de diferentes diseñadores y, junto con el equipo, tomamos una decisión.

- ¿Te pusiste nerviosa al tener que desfilar en una alfombra roja tan importante donde te iba a ver muchísima gente?

Todo lo contrario. Estoy disfrutando muchísimo de estos días. Hoy va a ser mi tercera alfombra roja.

- ¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido estos días?

Como anécdota, puedo contaros que por contratiempos de última hora, todo lo que teníamos planeado con antelación no salió, y tuvimos que organizar todo lo del primer día en 24 horas. Pero así somos nosotras, confiadas y positivas a pesar de cualquier adversidad. Todo es cuestión de actitud y, al final, creemos que salió incluso mejor de lo esperado.

- ¿Has conocido a alguna estrella del cine?

Sí, pero ya conocía de antes a muchas de ellas. Nunca me ha impactado conocer a nadie, simplemente admiro el trabajo de alguno de ellos.

- Es una oportunidad que muy pocos afortunados tenéis, ¿qué te ha parecido el Festival desde dentro?

Estoy feliz. Me siento muy agradecida por todas las oportunidades que se me presentan. Me gusta mucho trabajar por lo que quiero y ser constante y disciplinada y es entonces cuando van saliendo los frutos del trabajo. Lo disfruto mucho.

- ¿Qué es lo que más te ha impresionado?

Lo que más me ha impresionado (que en parte ya estoy acostumbrada desde el pasado mes de octubre que gané la corona de Miss Universe Spain) es el ritmo. Todo pasa muy rápido y no hay tiempo para descansar.

- Por el contrario, ¿hay algo que no te haya gustado o que pensabas que era diferente?

Solo tengo buenas palabras sobre estos días. Lo mejor ha sido compartir estos días con Claudia Bouza, que además de actriz es mi mejor amiga. Nos hemos sentido, en parte, como embajadoras de España en esta alfombra roja internacional. Es todo un orgullo y un honor para nosotras.

- ¿En qué estás trabajando ahora?

He estado trabajando en una campaña de moda hasta un día antes de venir al Festival y ahora vuelvo a España para varios eventos en junio y cerrar unos trabajos que tengo pendientes.