Ana Guerra y Víctor Elías, más enamorados que nunca en la boda de Dani Fernández, excomponente de Auryn

Ana Guerra y Víctor Elías han disfrutado de un fin de semana mágico. El sábado asistieron a la boda de un gran amigo, el cantante y compositor Dani Fernández, que alcanzó la fama con el fenómeno Auryn. Posaron con el novio en el lugar de la celebración, El Soto de Mónico, una espectacular finca situada en la localidad madrileña de Los Santos de la Humosa, y le dedicaron unas bonitas palabras por su enlace con la también artista Yarea Guillén. "Hemos vividos muchas cosas juntos y me has enseñado muchas cosas, no sé si nos llegábamos a imaginar también vivir esta. Felicidades por enseñarnos a todos que el amor verdadero existe", publicó el inolvidable Guille de Los Serrano. La cantante tinerfeña, por su parte, dijo: "¡Que vivan los sí, quiero! Felicidades, querido".

Ana y Víctor se dejaron llevar por tanto amor, como se observa en estas imágenes. Besos, abrazos, miradas de complicidad... están viviendo un momento muy dulce desde principios de año. La pareja, que hizo pública su relación el pasado 14 de febrero, coincidió en la boda con otros artistas, como Alfred García, Diego Cantero, de Funambulista, Carlos Marco, excomponente de Auryn, o el músico Alex Wall. También acudieron al enlace el escritor Benji Verdes Hernanz y los actores Guillermo Campra y Denisse Peña, conocida por su papel de Evelyn en El internado. Todos ellos fueron testigos del día más feliz de Dani y Yarea.

El novio, que caminó hacia el altar del brazo de su madre y su abuela, pronunció un discurso muy emotivo durante la ceremonia. "Incluso cuando te vi bailar sin ningún tipo de ritmo, me gustaste desde el primer momento. Y lo fuerte es que tú me viste llegar", le dijo a su ya mujer, que estaba muy guapa con un vestido muy romántico y un maquillaje y peinado acorde con su estilo. Después se fundieron en un apasionado beso y disfrutaron del banquete y la fiesta posterior con todos sus invitados.

Los recién casados se subieron al escenario para cantar juntos. "Esto es una boda de músicos. Es la boda de la mejor compositora de España", aseguró Dani mientras señalaba a Yerea. Ella, ante el piropo, añadió: "Y el mejor cantante de España". Sonaron entonces los primeros acordes de Vértigo, una preciosa canción que interpretaron sin dejar de mirarse.

