'Baile, risas y mucho arte': Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera se divierten en un bautizo flamenco

Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Cayetana Rivera, han disfrutado este fin de semana del bautizo del hijo de un amigo muy especial, Antonio Fernández Montoya, Farru, hermano de Farruquito y el mediano de la saga de Los Farrucos, que es bailaor flamenco, coreógrafo, compositor y actor. "Que maravilla de bautizo del niño de nuestro queridísimo Farru y toda su familia. Muchas risas, baile, cante y mucho arte!!!", señala la hija de la recordada duquesa de Alba juntos a unas fotos que derrochan alegría y felicidad junto a su marido y su hija. "Cayetana Rivera y Narcís Rebollo, lo mejor de mi vida", añadía junto a estas imágenes que denotan lo bien que se lo pasaron en la celebración.

Para la ocasión la duquesa de Montoro se decantó por un mono retro con la espalda al descubierto, que tal y como ella misma comentó a sus seguidores, lo compró hace años en una tienda vintage en Miami. Su marido optó por una traje de chaqueta azul marino con una camisa azul claro y unas zapatillas de deporte, que le dieron un aire desenfadado a su look. Cayetana Rivera, con una amplia sonrisa, lució un traje de chaqueta beige y comentaba lo bien que se lo había pasado en el bautizo. "Que maravilla poder compartir este momento con vosotros!! Graaaacias Farru". Antonio Farru y su mujer, la cantaora Julia Manzano, celebraron el bautizo de su hijo pequeño, Juan. Recordemos que otra de las hijas de este matrimonio, Soleá, se hizo popular porque representó a España en la edicion de Eurovisión junior.

Al ver las fotos de Eugenia Martínez de Irujo y su familia, la reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. "Eugenia y transmites tanta alegría y amor", "me encanta veros tan felices y compenetrados", "la viva imagen de la felicidad", "se te ven tan feliz, que el brillo de tu ojos no se apague nunca", "me alegrar verte tan feliz al lado de Narcís, ha de ser un hombre estupendo" y "maravilla de madre y de hija" han sido algunos de los cariñosos mensajes de sus miles de seguidores.

En la pasada Feria de Abril ya pudimos ver la complicidad entre madre e hija dado un paseo en coche de caballos con sus respectivas parejas Narcís Rebollo y Manuel Vega, antes del debut de Cayetana como madrina en la Real Maestranza. Entre ellas existe una excelente relación y están tan compenetradas que comparten infinidad de planes . La duquesa de Montoro ha reiterado lo feliz que es su hija con el joven sevillano. "Yo estoy muy contenta y ella está feliz", dijo de Manuel Vega. "Es un chico estupendo. Me parece educadísimo y muy trabajador", añadió.