La UER aclara la polémica de las votaciones de Eurovisión y si España sube un puesto

Tras pedir hace unos días más tiempo para investigar las pautas de voto irregulares en Eurovisión de Rumanía, Montenegro, Moldavia, Azerbaiyán, Polonia y San Marino, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso musical, ha emitido este jueves un nuevo comunicado para aclarar la polémica. Según revelan las tablas de puntuación que han publicado desde su web, los seis países podrían haber acordado un intercambio de votos entre sus jurados con el fin de poder llegar con mayor facilidad a la clasificación para la final. Por eso, esta irregularidad provocó la eliminación de sus puntuaciones y la suspensión de los mismos profesionales para la última etapa del certamen, celebrado dos días después en Turín. "La integridad de la votación, tanto de los jurados como los del público, es fundamental para el éxito del programa. Es deber de la EBU garantizar que podamos ofrecer un resultado válido al final de cada uno de los programas en directo", comienza diciendo el texto.

El comunicado continúa explicando que la organización se toma muy en serio cualquier incumplimiento de las normas y confirma que en la segunda semifinal se observó que cuatro de los seis jurados colocaron a propósito a cinco de los otros países en su top, teniendo en cuenta que no podían votarse por a sí mismos. Solo Montenegro puso a Serbia en segundo lugar y bajó a Polonia al sexto mientras que para el jurado polaco Georgia fue su séptima opción. Con esta suma de puntos, todos estos participantes obtenían entre 39 y 43, algo que les ayudaba a clasificarse para la gran final del festival de Eurovisión.

El patrón fraudulento de estos seis participantes fue detectado como irregular por Pan-European Voting Partner y reconocido por Independent Voting Monitor, ya que cinco de estos seis países fueron clasificados fuera de los ocho primeros puestos en los jurados de los otros 15 participantes que votaron en la misma semifinal, incluidos tres del Big Five: Alemania, España y Reino Unido. "Una irregularidad en el patrón de votación del jurado de tal escala no tiene precedentes", aseguran en el comunicado. Tras las sospechas, ahora confirmadas por la organización, la UER decidió aplicar el recálculo de puntos que está recogido dentro de las normas, independientemente de que eso afectara o no al resultado final.

Después de todas las aclaraciones, la EUR también ha confirmado la clasificación final de los 40 participantes en el festival de la canción de Eurovisión 2022, por lo que Chanel continúa en tercera posición. "La UER, sus miembros y el grupo de referencia seguirán colaborando estrechamente para salvaguardar la integridad y el éxito de un evento que ha sido una plataforma única para el talento creativo durante 66 años y espera seguir entreteniendo a audiencias de todo el mundo", ha concluido el comunicado.