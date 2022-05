Dove Cameron admite entre lágrimas que sufre falta de autoestima y tiene tapados los espejos de casa

Como tantas otras estrellas han demostrado ya, la fama no lo es todo y de hecho puede actuar en muchas ocasiones como una piedra en el camino para el desarrollo personal. Es el caso de Dove Cameron, de 26 años, que se ha sincerado con sus fans en una serie de vídeos que podrían romperle el corazón a cualquiera. La actriz y cantante, que comenzó su carrera en Disney hace una década, ha admitido entre lágrimas que su físico envidiable y sus facciones de muñeca también le hacen sentir insegura, haciendo luz sobre uno de los temas que más interesan y afectan a las generaciones z y millennial: la salud mental. "He estado pasándolo mal últimamente con el concepto del ser, mi relación interior conmigo misma y quien perciben los demás, que siento que nunca he conocido pero otra gente sí", ha admitido la protagonista de Los Descendientes.

Dove, que tiene cinco proyectos agendados para los próximos meses mientras continúa trabajando en su música, ha admitido que ha estado "cubriendo los espejos" de su casa, llorando, a veces "aterrorizada" por su propia identidad e imagen. "No sé si alguna vez he parado lo suficiente como para conocer quién soy fuera de la lucha o huida", ha compartido con sus seguidores en una publicación en la que aparece con los ojos hinchados y enrojecidos de llorar. Para ella, tanto las normas de la sociedad sobre cómo debería comportarse una mujer de su edad, así como las redes sociales, la publicidad, los medios de comunicación y la exposición constante, son perjudiciales para la salud mental.

La actriz, que protagonizaba la serie de Disney Channel Liv y Maddie, ha confesado que tiene una creencia muy enraizada de que ella no es buena o apropiada. "Como si no me estuviera permitido ser como soy, estar aquí. Siento que tengo que ser otra cosa si se me va a permitir estar aquí... y yo quiero estar aquí", ha compartido Dove. "Cuanto mayor me hago más me doy cuenta de que estoy diálogos internos soy muy universales", ha añadido también, consciente de que su discurso toca las vidas de millones de personas y que no solo es cierto que este tipo de sensaciones son muy habituales, sino que por primera vez en la historia se habla de salud mental de manera abierta y sin complejos.

Entre los comentarios no han faltado los de algunos de sus compañeros de profesión, que entienden a la perfección las sensaciones que ha intentado expresar. Por ejemplo, la cantante Madison Beer, que ha escrito que la anima y la entiende perfectamente; también la actriz Alycia Debnam-Carey, que se ha contentado con un expresivo corazón rojo. La actriz y cantante Kristin Chenoweth le ha escrito este tierno consejo: "Cariño, recuerda: 'Cuando el viento no la mueve en mitad de la tormenta, ¿qué hace ella? Ajusta las velas".

Dove no es la primera actriz que habla con sinceridad sobre cómo las expectativas han afectado seriamente a su salud mental, y va un paso más allá al admitir que es su propia percepción de sí misma la que le hace sentirse obligada a cambiar su forma de actuar para "encajar" como ella cree que debería hacerlo. La intérprete de Boyfriend, uno de los temas virales de este mes, admite abiertamente que sufre disforia y depresión. "Podríamos entender la disforia sensible al rechazo como una alta susceptibilidad ante la percepción, a veces sesgada, de sentirse rechazado, juzgado o cuestionado por los demás", explicaba a ¡HOLA! Eva Rodríguez Weisz, psicóloga general sanitaria y miembro de GrupoLaberinto quien apunta que estas personas no necesariamente tendrían más sensibilidad que otras, sino que podrían tener más vulnerabilidad ante ciertos estímulos o situaciones que se le presentan en su vida cotidiana.

En cambio, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza, entre otros síntomas, por una emoción de tristeza intensa que perdura en el tiempo, apatía, angustia, irritabilidad excesiva, cansancio o sentimiento de culpa. Una sensación que a menudo se confunde con un malestar momentáneo y pasajero pero que se convierte en una enfermedad que debe ser tratado por especialistas cuando es de largo plazo.