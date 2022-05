Las claves de la transformación física de James Corden tras perder 40 kilos

Loading the player...

James Corden (Londres, 22 de agosto de 1978) lleva años disfrutanto del éxito profesional que le ha proporcionado conducir su programa Late Latw Show en Estados Unidos, exactamente desde el año 2015 se ha convertido en uno de los presentadores más queridos por la audiencia de la cadena CBS. Un trabajo que ya ha anunciado va a abandonar tras ochos temporadas ya que piensa centrarse en nuevos proyectos. A su éxito profesional se suma el personal al lado de su mujer Julia Carey con quien se casó en 2012 y con quién ha tenido tres hijos en común. Ahora el cómico y productor ha querido además dar un giro de 180 grados a sus hábitos alimenticios y entrenarse a diario de la mano de un profesional, lo que le ha llevado a perder 40 kilos. En una entrevista concedida a The Sun, Corden ha asegurado que: "Lo que me está funcionando es darme cuenta de que esto no es una solución temporal, es una nueva forma de vida". ¿Quieres saber los detalles de su increíble transformación? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

