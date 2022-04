James Corden anuncia, emocionado, que abandona su programa después de ocho años

Con una noticia buena y una noticia mala: así ha empezado James Corden su programa Late late show el jueves por la noche. La buena era que había firmado para continuar presentando el espacio televisivo un año más y la mala que sería el último, puesto que quiere centrarse en otros proyectos. "Hace siete años y medio empecé a presentar este show y no hay otra manera de decirlo: me ha cambiado la vida", ha asegurado el cómico, muy emocionado. Llevaba 20 años trabajando en la industria del entretenimiento, pero fue gracias a sus divertidas pruebas con las celebs como consiguió el reconocimiento internacional para participar en algunos de los proyectos más grandes de los últimos años, como fue la adaptación cinematográfica del musical Cats. También le ha brindado la oportunidad de relacionarse con los personajes más destacados de la actualidad, hasta el punto de que fue uno de los invitados a la boda de Harry y Meghan en 2018.

"Amo a todo el mundo que trabaja aquí. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido, va más allá de mis más locos sueños", ha explicado James Corden durante su monólogo de inicio del programa del jueves 28. "Siempre pensé que lo haría durante cinco años y luego marcharme pero me quedé. Llevo pensando en ello mucho tiempo, preguntándome si puede que haya otra aventura", ha desvelado, desvelando que su intención es dedicarse a otros proyectos de interpretación, producción y también de guion. "Hay historias que quiero contar", ha admitido el humorista que comenzó su carrera en los años noventa con la serie británica Out of tune.

James ha asegurado que echará de menos la adrenalina de pensar que en una semana iba a saltar de un avión con Tom Cruise, o que iba a conducir por la Casa Blanca con Michelle Obama, entre otros recuerdos irrepetibles que ha vivido durante estos siete años y medio al frente de The Late Late Show, que se emite diariamente pasada la media noche en la cadena estadounidense CBS. "Todas mis mayores ambiciones de lo que podía ser este programa se han sobrepasado. Mi intención es intentar irme de la misma manera en la que llegué, a lo grande", ha confesado, ya que aún le queda un año más al frente del espacio televisivo.

La andadura de James Corden al frente de The Late Late Show comenzó el 23 de marzo de 2015, cuando cogió el testigo de Craig Ferguson. El público se sorprendió ante esta elección, puesto que era más bien desconocido en Estados Unidos y tenía un perfil más de teatro musical que de presentador, pero poco a poco consiguió hacerse un hueco no solo en la programación estadounidense sino en todo el mundo a través de sus Carpool Karaoke, Drop the Mic, Spill Your Guts o Crosswalk Musical, formatos que han convertido sus vídeos en los más virales de la historia y que han dado lugar a algún spin off. De hecho, sus entrevistas en el coche con Adele o One Direction rondan las 200 millones de visitas en YouTube, un éxito que se hace aún más evidente al descubrir que el perfil del show en la mencionada plataforma de vídeos es el segundo más visto después del de Jimmy Fallon.

James Corden está casado con Julia Carey desde 2012, y tienen tres hijos en común, Max, Carey y Charlotte, de 11, 7 y 4 años respectivamente. Una vez terminado el programa, el humorista no descarta la posibilidad que todos se vuelvan a vivir a Reino Unido. Antes de fichar por su The Late Late Show había salido en películas como Into the woods y había presentado, por ejemplo, los Brit Awards en 2014, además de haber trabajado como guionista en diversos espacios televisivos y galas de premios, habiendo incluso escrito el concepto del videoclip Best song ever de One Direction.

