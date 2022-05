El 'momento fan' de Shakira con dos actrices de su serie favorita

Shakira se encuentra estos días en Nueva York promocionando su nuevo programa, Dancing with myself, que se estrenará el próximo 31 de mayo en la NBC. La cantante colombiana ha visitado algunos de los programas más conocidos de la televisión estadounidense, como el siempre divertido The Tonight Show de Jimmy Fallon o el espacio de noticias Today Show, para hablar de cómo va a ser este nuevo formato en el que estará acompañanda de Nick Jonas y la actriz, presentadora y youtuber Liza Koshy.

Sin embargo, lo que no sabía era que iba a vivir uno de esos momentos que no se olvidan. Aunque era ella la gran protagonista, Shakira terminó protagonizando un 'momento fan' que ha querido compartir con todos sus seguidores porque le ha hecho mucha ilusión. "¡Mirad a quién me encontré en el programa Today Show! Son muy fan de Downton Abbey. ¡Además íbamos coordinadas!", dijo haciendo referencia a sus looks, ya que las tres eligieron prendas en tonos claros.

Como tantos otros espectadores, la intérprete de Waka Waka ha confesado su afición a la que es, sin duda, una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Por eso, no pudo evitar emocionarse al encontrarse con dos de sus protagonistas principales Michelle Dockery, que en Downton Abbey interpreta a Lady Mary Crawley, y Laura Carmichael, que da vida a Lady Edith Crawley.

Nuevo proyecto en la televisión norteamericana

Tras estrenar su nueva canción con Rauw Alejandro, Te felicito, Shakira se ha embarcado en este nuevo proyecto con el que está muy ilusionada. Se trata de una nueva aventura en televisión de la cantante colombiana y no estará sola, ya que como decíamos anteriormente, formará parte del jurado junto a Nick Jonas y Liza Koshy. En la presentación que ha tenido lugar este lunes, la mujer de Gerard Piqué aseguró que este programa no tiene el objetivo de encontrar a artistas expertos sino que "trata de personas que expresan su pasión por el baile y su amor por la danza". "No tienes que ser un profesional, de hecho, la mayoría de ellos no lo son. Hay niños, médicos, profesores... también hemos tenido trabajadores de la construcción, pilotos y muchos dentistas", dijo.

