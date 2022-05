¡Nunca es tarde! La actriz Chloë Sevigny celebra por fin su boda dos años después de casarse

Nunca es tarde... si la 'boda' es buena. Aplicándose este clásico refrán modulado en una de sus palabras, Chloë Sevigny ha decidido por fin celebrar su enlace con su pareja más de dos años después de convertirse legalmente en matrimonio. La actriz ha vuelto a sorprendernos -y ya van unas cuantas- con la fiesta familiar que organizaba este fin de semana junto a su marido, el galerista de arte Sinisa Mackovic. La pareja se vestía bajo los cánones tradicionales de los novios, ella de traje blanco con una horquilla en el pelo de bonitas flores a juego y él con smoking negro donde no faltaba la pajarita. Han pasado ya 26 meses desde que se dieron el 'sí, quiero' por lo civil en el registro del Ayuntamiento de Nueva York, así que habría ganas de festejar como se merece esta unión que posiblemente quedó aplazada a causa de la pandemia. Con ellos, como no podía ser de otra forma, estaba su adorable hijo Vanja vestido de marinero y mostrándose muy sonriente ante la cámara.

Chloë Sevigny ha sido madre de su primer hijo a los 45 años

VER GALERÍA

El pequeño nació en mayo de 2020, apenas unos meses después de que la protagonista femenina de American Psycho hubiera pasado por el altar con su esposo. Otra de las imágenes del feliz día que se vivía en casa era la que nos enseñaba el cartel de 'recién casados' ('Just Married') colgado en la parte trasera del coche nupcial y una cuerda con latas de refresco atadas. Chloë Sevigny es una verdadera caja de sorpresas, puesto que primero mantuvo en secreto durante un año que había prometido amor eterno al director de la galería de arte Karma. "Casados el lunes 9 de marzo de 2020. Feliz primer aniversario, mi amor”, escribía la intérprete de 47 años en la primavera de 2021 junto el emoticono de un anillo, desvelando la feliz noticia que había tenido lugar mucho antes. En la foto se les veía de negro posando en la ciudad de los rascacielos, una instantánea bastante diferente a la de ahora.

Vístete a la par con la línea ‘unisex’ de Chloë Sevigny

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La estrella de la serie American Horror Story: Hotel, que también ha demostrado su talento como diseñadora de moda, había manifestado igualmente su deseo de convertirse en madre algún día. En este sentido, confesaba allá por el 2018 que le encantaría tener una niña, aunque fuese solo para que pudiese llevar en un futuro toda la ropa que guardaba de su juventud. "Tengo piezas que llevé una y otra vez en el colegio. Mi colección es tan grande que me da hasta vergüenza. Todavía guardo la camisa que llevé en la película Kids y todo tipo de objetos extraños de los personajes que he interpretado, de las sesiones de fotos, de los eventos e incluso el traje de la gala de los Oscar", comentaba entonces para Who What Wear en referencia al espectacular look que llevó en el año 2000, cuando estuvo nominada por su aclamado papel en la película Boys don't cry.

Chloë Sevigny, musa de la estética ‘indie sleaze’