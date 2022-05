Elio Valderrama se despide de su gran amor, Jesús Mariñas, con estas sentidas palabras

Dos días después del fallecimiento de Jesús Mariñas, su marido Elio Valderrama ha roto su silencio para dedicarle una emotiva despedida al periodista y gran amor de su vida. El fotógrafo venezolano reaparecía tras cumplir con la última voluntad de Mariñas que fue velatorio privado, en la intimidad y solo con sus seres queridos. El último deseo del escritor era ser incinerado y que sus cenizas descansasen en La Coruña, su ciudad natal, junto a los restos mortales de su madre.

Su viudo enviaba este mensaje de despedida al que fue su compañero durante más de tres décadas y con quien se casó en 2016. "Buen viaje mi querido Jesús sabes que te quiero un montón, imagino estarás en Goa con San Francisco Javier", escribía y continuaba su enigmática nota sin revelar más detalles: "Madre mía vaya sorpresa la de anoche súper bonito. Un fuerte abrazo y que dios te proteja. Besos", se despedía.

Unas palabras que han recibido el cariño de sus admiradores, entre ellos de sus amigos y grandes compañeros en televisión. Joaquín Prat, Gema López, Marisa Martín Blázquez, Rosa Benito, Beatriz Cortazar, Bibiana Fernánez , Kike Calleja, Cari Lapique y la exMiss España Raquel Rodríguez, entre muchos otros, le han enviado mensajes de apoyo mostrándole todo su cariño en un momento tan difícil.

Elio Valderrama y Jesús Mariñas han estado media vida juntos. La pareja se casó en una boda íntima el 18 de julio de 2016 co con sus íntimas amigas Ana Tarazaga y Ana Parrilla como testigos. El periodista aseguraba entonces que se lo había propuesto al fotógrafo pensando que éste le iba a decir que no, pero al final le pareció bien. "Me he casado porque sentía que se lo debía a Elio, ya que han sido 27 años de tela marinera, los dos tenemos mucho caracter", confesaba un año después de contraer matrimonio. Después de firnar, los recién casados lo celebraron comiendo en un conocido restaurante de Madrid y pusieron rumbo a Puerto Rico de viaje de novios. A ambos les encantaba viajar y Elio se ha querido despedir de su esposo con una foto de uno de los múltiples viajes que hicieron por el mundo. "Buen viaje", le ha deseado precisamente en su despedida.

