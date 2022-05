Mafalda de Bulgaria disfruta de una escapada a Roma con su madre días antes de casarse

Quedan solo dos semanas para que Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman comiencen una nueva etapa ya como marido y mujer. En medio de la preparación de los últimos preparativos para su "sí, quiero", la primogénita del príncipe de Preslav y Rosario Nadal ha hecho una escapada de desconexión y relax en la que ha puesto rumbo a Roma. La artista ha viajado a la capital italiana en compañía de su madre, con la que tiene una excelente relación. De hecho, la define como "la mejor, mi ídolo", y asegura que el éxito que ha logrado en su carrera profesional se lo debe a ella. "No estaría aquí sin su apoyo", dice orgullosa de su progenitora.

VER GALERÍA

-La vida de Ana Obregón al cumplirse dos años del fallecimiento de su hijo: familia, trabajo y el legado de Aless Lequio

-El nuevo proyecto de Chanel junto a Nacho Cano gane o no Eurovisión

Madre e hija están disfrutando al máximo su estancia en la ciudad eterna, cuyas calles están llenas de historia y recuerdos. Mafalda y Rosario aprovechan las agradables temperaturas primaverales para recorrer los rincones más encantadores de Roma, ver sus mágicas puestas de sol y, por supuesto, probar algunos de los platos más típicos de su gastronomía. Tal y como la nieta de Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo ha mostrado, no han podido resistirse a comer diferentes especialidades de pasta y a degustar helados. Un plan inmejorable antes de cerrar los últimos flecos pendientes de la boda y retomar los compromisos profesionales de Mafalda, como el concierto que tiene el próximo fin de semana en Sevilla o su participación en el Primavera Sound de Barcelona.

La artista, que heredó el nombre de su tía abuela Mafalda de Saboya, ha preparado su boda en la intimidad y apenas ha dado detalles sobre cómo será el gran día, con Mallorca como telón de fondo. Sí explicaba semanas atrás que los preparativos van "muy bien", que por el momento no está nerviosa y que este paso que va a dar el 28 de mayo hace que todos en la familia estén "muy contentos y con ganas". Sobre el look que usará para su enlace no ha adelantado nada porque quiere que sea una sorpresa. Tampoco ha contado en qué diseñador ha confiado para vestirse de blanco, pero una de las opciones es que se decante por Valentino ya que es amigo personal de la familia y Rosario Nadal fue musa del modisto italiano.

VER GALERÍA

-Alberto de Mónaco, vacaciones con sus hijos mientras los rumores sobre un acuerdo económico salpican el regreso de Charlene

El hecho de que la artista haya elegido Baleares para dar este importante paso es muy significativo porque es el mismo lugar en el que contrajeron matrimonio sus padres el 15 de septiembre de 1989. Además, Rosario Nadal nació en Mallorca y su padre sigue veraneando en esta isla por la que también suele apostar la Familia Real española, con la que están vinculados. El día antes de casarse, Mafalda y su prometido reunirán a sus seres queridos y sus amigos en la finca que Kyril de Bulgaria tiene en la localidad de Porreres para hacer una preboda.

La relación de Mafalda y Marc

Mafalda Sajonia-Coburgo-Gotha contraerá matrimonio con el financiero británico de origen libanés Marc Abousleiman. Como adelantó ¡HOLA! en exclusiva celebrarán una ceremonia civil ya que, aunque ambos son cristianos, el novio es maronita. Será, de esta manera, la primera de los once nietos del rey Simeón en casarse. La pareja se conoció en el Liceo Francés Charles de Gaulle( Kensington) y sus caminos siguieron paralelos en Boston, Estados Unidos, donde cursaron sus estudios universitarios. La princesa indie, como se conoce a la mayor de los tres Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, está volcada en su carrera musical. Por su parte, Abousleiman nació en Reino Unido, creció en Londres, es informático y trabaja en el sector de las finanzas como vicepresidente de la compañía americana Further Global Capital Management.

Loading the player...

Mafalda de Bulgaria se pronuncia sobre su boda y cuenta cómo vive la cuenta atrás