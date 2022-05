Elena Ballesteros presume del talento de su hija de 17 años para la interpretación

Quién lo diría. La hija de Elena Ballesteros está a un paso de cumplir la mayoría de edad. Jimena, la hija que la actriz de Periodistas y Motivos personales, celebró a finales del pasado año su 17 cumpleaños y a medida que pasan los años su madre ve en ella a joven gran promesa de la interpretación y no ha podido evitar presumir del talento de su hija. "Sí, es muy buena, tiene mucho talento. Le auguro un futuro prometedor", señaló a su paso por la premiere del corto de Javier Pereira, que se estrena como director con Suelta, que llegará a Movistar a partir de junio.

Desde bien pequeña, su hija le ha acompañado en las giras teatrales que ha hecho por España: "Ella ya quiere dedicarse a esto también. Me ha acompañado mucho en las giras". La joven ya ha comenzado a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación de la mano de su madre, con quien compartió un proyecto de teatro . "En Perfectos Desconocidos, Dani Guzmán, que era el director de la función, pidió que la voz en off de la hija fuese ella. Bueno, se lo comenté y le dije: "Bueno, Jimena, vamos a probar esta voz" y lo hizo y le encantó a Dani. Ya se estrenó en teatro". Elena reconoce que se le cae la baba al hablar de su niña." Sí, un poco, estoy muy orgullosa de ella".

Jimena ha heredado el talento artístico de sus padres, tanto de Elena como de Paco Marín, al que conoció la actriz mientras daba vida a la hija de José Coronado en la serie Periodistas. "Canta muy bonito. Yo la apoyo al cien por cien. Es una profesión complicada, pero cualquier profesión puede serlo. Si a ella le hace feliz interpretar, cantar, adelante, es para lo que ha nacido. Es buena, tiene mucho talento", siempre ha asegurado Elena al hablar cerca del futuro profesional de la joven.

Con Jimena considera que ha alcanzado la plenitud y no se plantea la idea de volver a ser madre. "Nos plantamos, ya. Estoy más que satisfecha con mi maternidad, mi hija vale por diez hijos". ​Elena Ballesteros, a sus 40 años, actualmente está casada con el biólogo Juan Antonio Susarte, con el que se casó el 8 de julio de 2017, y se encuentra en un momento inmejorable a nivel personal en el que no cambiaría nada de su vida: "Sí, la verdad que me planto, estoy muy bien, no deseo nada más".

Anteriormente estuvo casada también con el cómico y presentador de Zapeando Dani Mateo, al que conoció durante el rodaje de La familia Mata y se casó en 2010. Un matrimonio que finalizó en 2016, tras ocho años de relación. En lo referente al trabajo tampoco se puede quejar. La actriz continúa su serie Servir y proteger en Televisión Española y asistirá al Festival de Teatro Clásico de Mérida con la obra Miles gloriosus: "Estoy muy feliz. Estaremos de gira y en el Reina Victoria".