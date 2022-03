Elena Ballesteros felicita a su hija Jimena, una 'mujercita preciosa' de 17 años

Jimena, la hija que Elena Ballesteros tuvo durante su relación con el actor Paco Marín, ha cumplido 17 años y la actriz ha celebrado esta fecha tan especial compartiendo con sus seguidores varias fotos de la joven. Además, ha publicado un mensaje que refleja todas las virtudes de Jimena. "Mi mujercita preciosa, ya son 17 y cada año pasa más rápido. Estoy tan orgullosa de ti, de tu afán por aprender y crecer, tu empatía, amor, sensibilidad… Eres luz, mi vida. Tan divertida, inteligente, fuerte… Te quiero con toda mi alma". Madre e hija soplaron las velas juntas y la intérprete pidió seguir celebrándolo así "muchos muchos muchos años más". También se unió a la celebración Juan Antonio Susarte, marido de Elena, y una amiga de Jimena.

La actriz, de 40 años, a la que vemos en esta foto dando un beso a su hija, ha subido otras fotos familiares con la joven. Algunas son más recientes y en otras vemos a Jimena de niña, disfrazada o saltando en la cama. Instantes que reflejan el profundo amor que se profesan y que han enamorado a los fans de la intérprete. "17 ya… ¡Pero qué princesita bonita! Felicidades a las dos. Y millones de besos", ha escrito Bárbara Goenaga. "Qué mayor. Muchas felicidades", ha dicho Pablo Rivero. Jimena, al ver la preciosa publicación de su madre, también ha dejado un comentario. "Te quiero con todo mi corazón". Y Elena ha respondido con tres iconos en forma de corazón.

Nacida durante la relación de Elena con Paco Marín, a quien precisamente conoció en Periodistas, Jimena ha heredado el talento artístico de sus padres. Tiene una voz prodigiosa y la actriz, de vez en cuando, comparte vídeos de su hija cantando. "Canta muy bonito. Yo la apoyo al cien por cien. Es una profesión complicada, pero cualquier profesión puede serlo, y si encima no te gusta. Si a ella le hace feliz interpretar, cantar, adelante, es para lo que ha nacido. Es buena, tiene mucho talento", aseguró Elena al hablar del futuro profesional de la joven.

Para la actriz "ser madre ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida" y no descarta ampliar la familia. "Igual me plantearía adoptar porque siempre he tenido esa necesidad de poder hacer algo por una personita que ha tenido mala suerte y me gustaría mucho adoptar, creo que es como yo me sentiría más realizada", confesó.

