Un dúo de misteriosos lobos, un grupo de hermanas y veteranos de la música: las propuestas más originales de Eurovisión

La música une fronteras, pero los gustos son también muy diferentes dependiendo de dónde suene una canción. El festival de Eurovisión deja claro cada año que Europa es un auténtico crisol de estilos y que lo que triunfa en unos países hace lo propio en otros. El escenario de Turín se convertirá en este 2022 en el punto de encuentro de nuevas canciones que esperan conquistar a los eurofans, ansiosos por descubrir las propuestas que llegan de otros países. Y de nuevo las hay de todo tipo: baladas, rock, melodías que harán saltar al público, otras que les harán pensar, maravillosas puestas en escena y carismáticos intérpretes con un solo objetivo. El trofeo de Eurovisión 2022 espera y sus aspirantes afinan sus propuestas, ¿quieres conocer algunas de las curiosidades del certamen de este año?

Moldavia competirá en la primera semifinal del 10 de mayo con la banda Zdob și Zdub, que se une al dúo Frații Advahov para intepretar la canción Trenuletul, tema con el que esperan superar esta primera criba y meterse en la final. Si algo sabe el grupo Zdob și Zdub, formado por Roman Iagupov, Mihai Gîncu, Sveatoslav Starus, Andrei Cebotari, Valeriu Mazîlu y Victor Dandeş, es lo complicado que puede ser sumar votos, pues es su tercera vez en el escenario europeo. La primera fue en Kiev, en 2005, que también era el debut del país en la reunión europea. Con su tema Boonika Bate Doba alcanzaron nada menos que un 6º puesto, por encima del que obtuvieron en su segundo intento. En 2011 compitieron con So Lucky, con la que quedaron en 12º posición. Se unen en este 2022 al dúo folk formado por por Vitalie Advahov y Vasile Advahov (conocidos como Frații Advahov). ¿Irá a la tercera la vencida?

La canción de Noruega es pegadiza y además viene de la mano de una banda de lo más original. Subwoolfer es el grupo que, ataviado con divertidas máscaras amarillas que representan un lobo con gafas de sol, entonan Give That Wolf A Banana, una divertida canción que recuerda a la historia de Caperucita Roja. El misterio envuelve a este dúo pues sus identidades no se han hecho públicas, así que las especulaciones se han multiplicado. Se hacen llamar Keith y Jim y algunos apuntan a que tras esta máscara se esconde el dúo cómico Ylvis.

Stefan es el nombre del representante de Estonia, que intentó tres veces (esta era la cuarta) que le seleccionaran para ir a Eurovisión. Hope es la canción con la que por fin ha conseguido abanderar su país en la carrera por el trofeo. No solo tiene Stefan un gran talento vocal, sino que su aspecto ha sido también objeto de elogios. En 2020, además de ganar la primera edición de la versión estona de The Masked Singer, fue elegido como el hombre más atractivo del año en la revista Kroonika. Y el año siguiente siguió su buena racha pues su canción Doomino acabó 2021 como la canción más reproducida de Estonia. ¡A ver si sigue su buena suerte!

Islandia llega a Turín de la mano de una familia. Tres hermanas, Sigga, Beta y Elín, cantan Með Hækkandi Sól, un tema en el que además las acompañará su hermano Eythor, que toca la batería. La música corre por las venas de esta saga pues el padre, también se llama Eythor, era componente de la banda de jazz-funk Mezzoforte (obtuvieron en 1983 un éxito en el Reino Unido con Garden Party). La madre de estos hermanos se dedicó también al espectáculo.

The Rasmus es la veterana banda que viajará a Italia representando a Finlandia. Llevan juntos 30 años y uno de sus singles, In the Shadows, tiene más de 100 millones de escuchas en Spotify, cifras que avalan una trayectoria en la que esperan sumar un hito más. Lyrics of Jezebel es el tema que Aki Hakala, Eero Heinonen, Emppu Suhonen y Lauri Ylönen llevan al escenario europeo con la intención de consolidar su éxito como banda internacional.

Otra de las curiosas anécdotas que nos deja esta edición la encontramos en la canción de Eslovenia. El grupo LPS (Last Pizza Slice) lleva al escenario de Turín la canción Disko, un tema que es muy significativo para su vocalista, Filip Vidušin: cuenta la historia real de cómo rompió con él su novia ¡en una discoteca! A Filip se unen el batería Gašper Hlupič, el guitarrista Mark Semeja, el bajista y saxofonista Zala Velenšek y el tecladista electrónico Žiga Žvižej, músicos que se conocieron en las aulas del colegio y no se han separado desde 2018.

Estas son algunas de las propuestas más curiosas de este 2022, pero no las únicas. ¿Has hecho ya tus apuestas? ¿Estás listo para escoger la canción ganadora?