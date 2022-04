Israel se retira del Festival de Eurovisión por este motivo El representante israelí, Michael Ben David, no podrá participar en el certamen, que se celebrará del 10 al 14 de mayo en Turín, según ha información la televisión pública del país

Israel, uno de los países participantes desde hace décadas en el Festival de Eurovisión y ganador del certamen en 2018, no podrá participar en la próxima edición, que se celebrará en Turín (Italia) del 10 al 14 de mayo. La cadena de televisión pública israelí KAN ha informado que de momento no podrá asistir debido a una huelga de trabajadores en el país que comprometería los requisitos de seguridad de la delegación israelí. "Por el momento, debido a la huelga del Ministerio de Exteriores que afecta a los protocolos de seguridad, la delegación israelí no asistirá al festival de Eurovisión", han informado a través de un breve comunicado.

La delegación de Israel encabezada por el cantante Michael Ben David no podrá viajar debido al paro actual de los trabajadores del Ministerio de Exteriores, que reclaman la mejores de sus condiciones laborales. Es tal el conflicto que existe que uno de los sindicatos alertó que podrá haber una parálisis completa de la actividad exterior e insta al Gobierno del país a que acelere de inmediato la gestión de la crisis y logre una solución. Desde el ente público informan que han valorando todas las opciones, pero hasta la fecha no pueden garantizar su participación por cuestiones de seguridad.

El representante isrealí Michael Ben David estaba entusiasmado con participar en Eurovisión y en una fiesta previa al concurso celebrada en Tel Aviv interpretó su canción I.M, en la que hizo un guiño a Ucrania con los colores de la bandera, azul y amarillo, en su vestuario y escenografía. Un sueño que no sabemos si podrá materializarse debido a los conflictos internos de su país.

De esta forma, después de la retirada de Israel y la expulsión de Rusia, quedarían 39 países participantes, de los cuales Ucrania sí está previsto que participe aunque tendrá que enfrentarse a serias dificultades para participar. Los componentes de la banda Kalush Orchestra han tenido que ensayar por separado debido a que cada uno se encuentra en un lugar de Ucrania proporcionando ayuda y en la línea de defensa de su país. El grupo actuará en la primera semifinal el próximo 10 de mayo con su tema Stefania, que ya se ha convertido en uno de los favoritos de las apuestas y es un canto a las madres.

