La animada velada de Carla Barber, muy recuperada, cinco días después de dar a luz

Carla Barber está viviendo unos días muy intensos. El pasado 2 de mayo vino al mundo su primer hijo, Bastian, un gran acontecimiento que le hizo sentir un torrente de emociones. "Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo. Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti", escribió la doctora poco después del nacimiento del pequeño. Carla y su niño ya están en casa y ella ha conseguido sacar algo de tiempo para poder disfrutar de un evento que le apasiona: el Mutua Madrid Open. Ha compartido un vídeo en el que se ve cómo estuvo animando a Carlos Alcaraz cinco días después de dar a luz. "Casi se me saltan los puntos de la cesárea", ha bromeado

