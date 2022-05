La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visita por sorpresa Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha viajado por sorpresa a Ucrania, donde se ha reunido con Olena Zelenska, esposa del presidente del país, Volodimir Zelenski. Biden ha visitado con Zelenska una escuela de la ciudad de Uzhhorod que se convertido en un refugio temporal para familias que huyen de la guerra. Tras saludarse con un emotivo abrazo, Zelenska entregó un ramo de flores a Biden. Después, recorrieron juntas las instalaciones del centro.

La visita de Biden a Ucrania no estaba prevista. Tan solo se sabía que la primera dama de Estados Unidos iba a viajar a Rumanía y Eslovaquia para visitar algún centro de refugiados ucranianos que se encuentran en ambos países. Sin embargo, ayer cruzó la frontera desde Eslovaquia para mostrar su apoyo al Gobierno de Zelenski. "Creo que es importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra debe parar, que está siendo una guerra brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania", declaró.

Zelenska, a la que no se veía en público por motivos de seguridad desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero, dio las gracias a Biden por su "valiente acto". "Entendemos el valor que se necesita para que la primera dama de Estados Unidos venga aquí durante una guerra, con operaciones bélicas todos los días, con las sirenas aéreas escuchándose todos los días, incluso hoy", dijo.

El concierto sorpresa de Bono en el metro de Kiev

Bono, líder de U2, actuó ayer en Kiev como muestra de apoyo al pueblo ucraniano. Lo hizo con el guitarrista de la banda, The Edge, en la estación de metro de Khreschatyk, que funciona como refugio antibombas ante la invasión rusa. El cantante irlandés dijo que fue el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, quien les propuso la idea. "Nos invitó a actuar como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, así que eso es lo que hemos venido a hacer".

Bono (Paul David Hewson) y The Edge (David Evans), compañeros inseparables de U2 desde 1976, interpretaron varios de los temas más icónicos del grupo, como Angel of Harlem, la antibélica Sunday Bloody Sunday, With or without you o Desire. También tocaron una versión de Stand by me, canción de Ben E. King de 1961 y para la cual invitaron a cantar a un soldado ucraniano. El cantante aseguró que "el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, sino que está luchando para todos los que amamos la libertad". También se refirió a los conflictos bélicos que sufrió antaño su país, Irlanda. "Rezamos para que pronto puedan disfrutar un poco de esa paz", añadió.

Además de actuar en la estación de metro, Bono visitó Bucha, una ciudad de las afueras de Kiev en la que se encontraron cientos de cuerpos tras la retirada de las tropas rusas el mes pasado. Se trata de una zona en la que se podrían haber cometido crímenes de guerra.

