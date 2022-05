Blac Chyna apelará en el juicio por difamación contra las Kardashians

La abogada de Blac Chyna ha asegurado que la modelo planea apelar su caso contra las Kardashian-Jenner después de sufrir un duro varapalo legal este pasado lunes. Tras unas semanas de litigios y dudas por ver si las mujeres de esta conocida familia estadounidense habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para "arruinar" la carrera televisiva de la también bailarina, el jurado ha dado su veredicto: no recibirá un dólar de las influencers tras haberles reclamado más de 140 millones de euros en total por los posibles posibles daños a nivel económico que había sufrido por la cancelación de la segunda temporada de Rob y Chyna, un reality salido de Las Kardashian. "Dos cosas. Número uno, el jurado encontró que mi cliente no había abusado físicamente de Rob Kardashian. Número dos, el tribunal halló que los cuatro acusados ​​interfirieron intencionalmente con los contratos con E! Red. Apelaremos el resto del veredicto", ha dicho Lynne Ciani a los medios.

VER GALERÍA

Kourtney Kardashian celebra su cumpleaños junto a su 'nueva' familia

Si bien el jurado ha determinado que la conocida familia no debe ser considerada responsable de los reclamos de difamación de Chyna, sí creen que las acciones de la familia no estaban justificadas con respecto a la "relación contractual" de la bailarina con la cadena. Sin embargo, después de unas 10 horas de deliberación, los doce miembros decidieron que las Kardashian-Jenner no tenían que pagarle nada a la modelo por la pérdida de ingresos y ganancias que hubiera obtenido de la segunda temporada de la docuserie. "El caso ha sido muy claro. Aprecio el servicio del jurado. Creo que el juez hizo un trabajo maravilloso al asegurarse de que fuera justo", ha dicho Michael Rhodes, uno de los abogados de las Kardashians a los medios de comunicación.

Kris Jenner, Kim, Khloé y Rob Kardashian, además de Corey Gamble, pareja de la madre de las empresarias, han declarado en el tribunal que la modelo descarriló su futuro ella sola y han revelado además que existieron varios episodios dramáticos y violentos cuando estuvo relacionada con su hermano. De hecho, la cadena de televisión estadounidense ya dijo a TMZ en 2017 que el programa Rob & Chyna se había cancelado por los constantes problemas que tenía la pareja, además de comentar que en ocasiones ella se negaba a estar en la misma habitación que el empresario, algo que hizo de la producción algo insostenible. Pero no solo eso, también se aseguró que el reality nunca tuvo la audiencia que se esperaba.

VER GALERÍA

Las imágenes del flechazo de Kim Kardashian con Pete Davidson, el humorista que conquista a todas

Blac Chyna, que se llama en realidad Angela White, acudió en 2017 al tribunal acusando a Kris Jenner, la matriarca familiar, y a sus hijas Kim, Khloé y Kylie de interferir en las negociaciones con la cadena E! Red, que había emitido la primera temporada. "En venganza, la familia Kardashian-Jenner se convirtió en una depredadora de los medios y terminó por cancelar el exitoso programa de televisión, justo cuando ya se había comenzado a filmar la segunda temporada. Rob Kardashian y su poderosa y vengativa familia han causado suficiente daño a la reputación de la Sra. White, que salió adelante sin la ayuda de nadie, sin un apellido famoso. Esta demanda busca responsabilizarlos", rezaba la denuncia de la bailarina.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.