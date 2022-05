Josh Brolin, emocionado en la boda de su hija

Josh Brolin y su familia están de celebración. La hija mayor del actor de No es país para viejos se ha casado con su prometido, Cameron Crosby. El intérprete ha escrito un conmovedor post acompañado de una fotografía de su hija Eden vestida de novia, el día que la llevaba al altar como orgulloso padrino. "Sentado en la terraza mirando el campo, el estanque y escuchando los sonidos de la vida silvestre. Café en la mano. Mi hija se acaba de casar y todos nosotros hemos estado dentro de la ceremonia de la boda más grande e íntima que he visto en mi vida. Todo era real y tan diverso como las personas involucradas, todo era desinteresado, conectado y dirigido hacia la pareja de novios", comienza su relato en el que releva la satisfacción que sintió al ver a su hija maor casarse.

Su hija Eden y su marido, Cameron Crosby, pronunciaron el 'sí, quiero' el pasado 1 de mayo después de cinco años de noviazgo y más de tres de compromiso. El actor de Deadpool 2, con un sombrero de vaquero y un elegante traje gris príncipe de gales, continuó su reflexión sobre el nuevo hito en la familia. "Cuando tu hija se casa, todo aparece: los recuerdos, una vida vivida (o no) y cómo resuenan ciertas relaciones”, escribió mientras describía como se sentía al día siguiente después de la boda, escuchando los sonidos de la vida silvestre.

La boda también le llevó a Josh a pensar acerca de la experiencia de ver a sus hijos mayores construir sus vidas mientras él cria a sus otros hijos pequeños. Josh tuvo a sus dos hijos mayores, Eden, de 28 años, y Trevor, de 33 años, con su primera mujer Alice Adair, de quien Brolin se divorció en 1994. También estuvo casado durante nueve años con la actriz Diane Lane, de quien se divorció en 2013. Y Josh también es padre de otras dos hijas pequeñas con su actual esposa Kathryn Boyd, Westlyn Rain, de tres años, y Chapel Grace, de poco más de un año. meses. La pareja se casó en 2016.

"Tengo niños pequeños para criar de nuevo, vidas enteras para monitorear y ser sensible. No envejecí y me fui a Italia. Me quedé y acompañé a mi hija por un campo cubierto de hierba hacia un compromiso, un novio con lágrimas cayendo por sus mejillas, y me derretí con él. Todo está prosperando en este momento: las plantas y estos sonidos de pájaros y pequeños animales que estoy escuchando en este momento. Todo está floreciendo, solo para marchitarse nuevamente, y luego abrir nuevamente sus pétalos al sol. Fluctuamos en una vida. Morimos y renacemos una y otra y otra vez en un misterio que nunca se resuelve. Estoy desgarrado esta mañana. Mi hijo y mis hijas están felices, contentos. Todos los regalos más grandes no tienen forma y se sientan ahí esperando ser reconocidos", concluyó en una de las publicaciones más emotivas publicadas hasta la fecha sobre este día tan importante como ha sido la boda de su hija.

