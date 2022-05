La ovación a Carmen Maura, el recuerdo de Javier Bardem a Juan Diego, mariachis y carnaval... los 'momentazos' de los Premios Platino

Los nervios y las emociones siempre están a flor de piel cuando se rasga el sobre que contiene el nombre del ganador. Ha ocurrido así de nuevo en esta noche de los Premios Platino, una cita que ha estado llena de momentazos que quedan inscritos ya en la historia de los galardones. Esta IX entrega de los premios de cine iberoamericano, que de nuevo ha tenido como escenario Madrid (por segundo año consecutivo), ha estado repleta de anécdotas y sobre todo instantes que han conseguido que el espectador no pudiera despegar los ojos de la pantalla. Te recordamos los mejores.

Así te hemos contado los Premios Platino 2022 desde la sala ¡HOLA!

Carmen Maura, conmovida por la ovación de sus compañeros

Sin duda uno de los momentos más emocionantes ha sido la entrega del Premio Platino de Honor a Carmen Maura. Tremendamente conmovida, la artista advertía "voy a llorar, voy a llorar" cuando ha visto como todo el auditorio se ponía en pie para recibirla. Logró contener apenas las lágrimas mientras se confesaba nerviosa y un tanto superada por los últimos días en los que no había dejado de hacer entrevistas. “He estado viendo a cantidad de compañeros y compañeras” decía con una sonrisa. "Empecé haciendo esto porque me apetecía jugar y comenzó siendo un juego. No tenía grandes aspiraciones, es como un sueño" aseguró. Se dirigía además a quienes no se habían llevado el premio. “No pasa nada, solo uno tiene que ganar. Hay que tener paciencia” aseguró sobre lo que supone aspirar a (y conseguir) un premio en la profesión cinematográfica. "Goyas ya no quiero más. Llega un momento en que ya tengo bastante. El día de hoy estaba con un susto horrible, pero afortunadamente tenía al lado a Bardem a quien me ha encantado ver" dijo con simpatía.

VER GALERÍA

Alejandro Speitzer y Shannon eligen la sala ¡HOLA! de los Premios Platino para posar juntos por primera vez

El recuerdo de Javier Bardem a Juan Diego

Javier Bardem dedicaba su premio a la mejor interpretación masculina (era su tercera nominación en estos galardones) por El buen patrón a su madre, dado que es precisamente el día en que se las homenajea. "La tengo presente todos los días y sé que está contenta porque se ha ido con ella Juan Diego, que es uno de los maestros que nos ha dado este país" dijo, sobre el artista que falleció esta misma semana (el 28 de abril) a los 79 años.

VER GALERÍA

Elena Furiase presume de embarazo y cuenta cómo lo está viviendo, ¿saben ya si es niño o niña?

La falda de Miguel Ángel Muñoz

Los presentadores de esta fiesta, Miguel Ángel Muñoz y Lali Espósito, sin duda han logrado imprimir su personalidad y un buen ritmo a la velada. El primero comenzaba saludando a su tata Luisa que estuvo presente durante un rato en el auditorio (no se pudieron llevar finalmente el premio al mejor documental por 100 días con la Tata), para luego sorprender a los presentes con un conjunto de chaqueta y falda, con el que introdujo la actuación de su compañera Lali Espósito.

VER GALERÍA

La actuación musical de Lali Espósito

La protagonista de Sky Rojo no solo es una estupenda actriz sino que también tiene una carrera como cantante repleta de éxitos. Ella logró poner a bailar a todos los asistentes con un potente número musical en el que sonó uno de sus últimos hits, Disciplina, actuación que fue sin duda una de las más aplaudidas y lograron que los espectadores cayeran rendidos a su manera de moverse en el escenario. Lo logró con este tema tan intenso, pero también con el chotis que bailó junto a su compañero Miguel Ángel y el tango con el que hicieron un guiño a Argentina.

VER GALERÍA

El rompedor look de Maribel Verdú con un top de volantes y falda transparente

Los homenajes a Vicente Fernández y Celia Cruz

El escenario de los Platino acogió además el homenaje a dos de las estrellas musicales más destacadas de la música latinoamericana. El gran Vicente Fernández, el rey de la música tradicional mexicana que falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años , fue recordado a ritmo de mariachi por el artista Pedro Fernández. Este cantante, que en su momento fue apadrinado por el conocido como Charro de Huentitán, interpretó Volver, Volver y El rey. También Celia Cruz tuvo su particular espacio en los Premios Platino pues su salsero La vida es un carnaval organizó algo parecido a esta fiesta mientras sonaba en la voz de Nia Correia, ganadora de OT 2020.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ana Belén recordó a quienes sufren la guerra

Solo le pido a Dios, uno de los temas míticos de Ana Belén, marcó otro de los instantes inolvidables de la gala de los Platino. La intérprete, con su aterciopelada pero firme voz, consiguió llegar al corazón de los presentes, un hueco que abrió aún más con su breve discurso posterior. “Solo le pido a Dios por las personas que sufren el horror de la guerra y por quienes han luchado, luchan y lucharán por la dignidad del mundo y la paz” unas palabras que sin duda hoy en día cobran muchísima relevancia por la situación de Ucrania. La guerra en el país, que tiene en vilo al mundo, fue también mencionada en otro momento de la gala en la que se recordó que no hay que mirar hacia otro lado en situaciones como estas. “No somos directamente responsables de los conflictos del planeta, pero si somos responsables de mirar hacia otro lado”, dijo la actriz Karla Souza.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.