Carmen Maura, sobre su vida actual y sus inicios en el cine: 'La primera vez que desobedecí fue cuando dije 'quiero ser actriz'

Loading the player...

Carmen Maura reconoce que haber sido elegida para recibir el premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano 2022 le ha hecho mucha ilusión: "Me parece que está muy bien que me lo den, fíjate, no he pensado nunca en que me lo iban a dar pero cuando me lo dijeron dije “pues mira qué bien porque así la gente se entera que he trabajado por allí muchísimo", ha asegurado la actriz de prestigio internacional. Un reconociento a sus más de cincuenta años dedicada a la interpretación en cine, series y obras teatrales de todo el mundo, que le han convertido en una de las mejores actrices de nuestro país y sin duda, de las que más reconocimientos y premios acumula, (cuatro Premios Goya, dos Premios del Cine Europeo a mejor actriz, Concha de Plata del Festival de San Sebastián o el premio César del cine francés, entre otros). La intérprete, que recibirá el galardón en la IX edición de los premios del cine iberoamericano, ha querido compartir con nosotros aspectos de su vida personal: ¿cuáles fueron sus sueños de juventud?, ¿cómo es su día a día cuando no está rodando o subida a las tablas de un teatro?... Además se ha mostrado muy crítica en relación a cómo es la vida de quien decide instalarse en París, ciudad en la que tiene una casa y donde reside cuando tiene algún compromiso profesional. ¿Quieres escuchar la entrevista completa? ¡Dale al play!

Carmen Maura, 'al borde de un ataque de nervios' en su nuevo trabajo: 'Me chifla hacer reír'

Si quieres dedicarte a la interpretación, Carmen Maura tiene algunos secretos que enseñarte

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.