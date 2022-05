Las emotivas palabras de Luis Zamalloa a Marta Pombo por el Día de la Madre

El Día de la Madre siempre es una jornada muy especial en la que las mámas, como no podía ser de otra manera, son las auténticas protagonistas. Pero sí alguien vive este día con especial intensidad, además de las primerizas, son las que están a punto de serlo Incluso en proceso de gestación del bebé en una barriguita, ya es motivo de celebración de esta fecha. Consciente de ello, Luis Zamalloa ha querido felicitar a su novia Marta Pombo, que dará a luz en los próximos meses. La pareja está viviendo un momento de dulce desde que anunciaron que iban a ser papás y no paran de desprender felicidad en cada imagen o vídeo que les podemos ver juntos.

En este caso, y por el Día de la Madre, el dentista ha dedicado unas palabras a las dos mujeres que componen su vida. "No ha nacido nuestra hija y ya te veo como la mejor mami del mundo", comenzaba Luis Zamalloa, mandando esa frase a su novia Marta Pombo y muy ilusionado por la futura paternidad. "¡¡Felicidades Ama!! ¡¡A ti te debo la vida!! Y unos cuantos euros también te debo", continuaba entre risas, felicitando a su madre. A las cariñosas palabras le han acompañado varias fotografías. En la principal aparece la hermana de María Pombo con los ojos cerrados, cogiendo con ternura a su sobrino. Las otras dos son unas tiernas fotos del propio Luis de pequeño y otra ya de mayor, al lado de su madre. La felicitación ha tenido su respuesta por parte de la futura mamá: "¡¡Mati y yo te queremos con locura!!", escribía la influencer, haciendo referencia de forma muy cariñosa, con el nombre de "Mati" a la bebé que nacerá en los próximos meses y que se llamará Matilda.

Tanto Luis Zamalloa como Marta Pombo están viviendo este día tan especial del Día de la Madre por separado. La influencer se encuentra en las Maldivas, disfrutando de un viaje y del paraje natural de la zona con una amiga. "Es un viaje de buceo en el que vamos a ver tiburones, mantas raya, delfines, tortugas... Aparte de conocer las islas de una manera mucho más local", explicaba la hermana de María Pombo, añadiendo que estaba teniendo precaución por su embarazo y que había ciertas actividades que no iba a hacer: "Con esto del embarazo se me han truncado un poco los planes de bucear, así que yo las inmersiones que haga con botella no lo haré, pero con esnórquel ya ves todo". "A él el plan de buceo no le mola mucho. El tema de la botella, respirar, ver animales como los tiburones no le mola mucho (...). Él está disfrutando de MotoGP en Jerez, así que está como un niño pequeño", contaba Marta, explicando el motivo por el que no había ido con Luis.

Marta Pombo y Luis Zamalloa anunciaron que iban a ser padres a mediados de abril, concretamente el día 15, a través de un cariñoso vídeo de los dos en la playa y con el dentista besando la barriguita de su novia. Para conocer el sexo del bebé, la espera no se hizo muy larga. Días más tarde era la propia Marta la que publicaba un vídeo, en el que aparecían los seres queridos más cercanos de la familia, donde se revelaba que iba a ser una niña y el nombre de la misma. "VIVA LA VIDA! Demasiadas ganas de conocerte Matilda", escribía emocionada la influencer.

