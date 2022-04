Ester Expósito deslumbró en la edición de 2021: repasamos los estilismos más espectaculares de los Premios Platino

Loading the player...

Desde 2014, cuando se celebró la primera gala de los Premios Platino, las actrices han deslumbrado con sus estilismos. Es el caso de Ester Expósito que causaba sensación en la octava edición de los galardones que tenía lugar el año pasado, en Madrid. La actriz de Alguien tiene que morir escogía un impresionante vestido negro con paillettes y abalorios de Versace, una de sus firmas favoritas. El peinado wet, el maquillaje de ojos ahumado, las sandalias altísimas y las joyas, de Bvlgari, seguían esa misma línea rompedora y sexy del vestido. Pero Exposito no es la única que ha impactado sobre la alfombra roja. Stephanie Cayo, Juana Acosta, Cecilia Suárez, Tini Stoessel o Vanesa Lorenzo son algunas otras estrellas del cine iberoamericano cuyos looks han copado las portadas de moda. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

