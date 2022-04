Luis Miguel reaparece junto a una filántropa mexicana que estuvo casada con un 'royal'

Luis Miguel ha reaparecido con motivo de su 52 cumpleaños. El Sol de México se ha convertido en el inesperado protagonista de las fotografías de una de sus íntimas amigas, la socialité y filántropa mexicana Hanna Jaff, que ha publicado una imagen junto al músico que desde hace varios años se mantiene alejado de los focos. "¡Feliz cumpleaños Luis Miguel! Eres una gran persona, amigo e icono. Gracias por tanto", señala la empresaria junto a una foto del cantante de La incondicional, al que se refirió como "su amigo", y en la que se les ve a los dos de perfil en la terraza de un edificio.

Jaff, además de ser una reconocida filántropa de su país, estuvo casada en 2020 con el sobrino de Sarah Ferguson y primo de las princesas Eugenia y Beatriz de York. Una unión que duró poco más de un año. El 17 de febrero de 2020, Hanna se casó con Henry Roper-Curzon por lo civil, y apenas unos meses después anunció la separación de su marido, alegando que había sido víctima de discriminación y amenazas por su origen latino. Tras 18 meses juntos, Hanna puso fin a su matrimonio y dejó Londres, para regresar a México y ser arropada por los suyos.

Hanna nació en San Diego California en 1986, pero pasó gran parte de su vida en Tijuana, México. La joven se comprometió en 2019 con Roper-Curzon, descendiente del barón de Teynham. El padre de Henry, David John Henry, es primo de Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II. Licenciada en Psicología con especialidad en Justicia Penal y Ciencias Políticas, obtuvo un posgrado en Artes de la Universidad de Harvard. Su mayor interés es la Fundación Jaff, presente en 20 países y que se enfoca en la ayuda a la escolarización de los inmigrantes. Además, tiene una marca de ropa, We are One, cuyos beneficios van destinados a luchar contra la discriminación.

La foto de Luis Miguel y Hanna Jaff ha creado un gran revuelo entre sus fans. Además en sus stories, la tambien escritora compartió una imagen más al lado de ‘El Sol’ y el hermano menor del cantante, Alejandro Basteri, con el que al parecer mantiene una gran amistad, ya que ambos se siguen mutuamente en sus redes. Incluso, Alejandro sigue a Hanna en su cuenta privada, en la que solo aparecen sus familiares y amigos.

Hace unos meses lejandro Basteri rompía por primera vez su silencio para hablar de la relación que mantiene con el artista, "Somos como misteriosos", señaló el hermano del cantante de Suave en el programa mexicano de televisión Ventaneando.[Como hermanos Luis Miguel, Sergio Basteri y yo estamos] Totalmente [unidos]", añade. "Intentamos [reunirnos frecuentemente], pero no tenemos 20 años; cada quien tiene [una vida]", aseguró el empresario, que a diferencia de lo que muchos creen, la relación entre los tres hermanos es buena e intentan verse siempre que sus compromisos se lo permiten., tal y como refleja la última foto que ha compartido Hanna en la que se ve a los dos hermanos disfrutando de una agradable velada juntos.

