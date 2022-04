Ana Rosa Quintana ha sido operada con éxito y ya se recupera en casa

Ana Rosa Quintana ha sido ya operada con éxito y se encuentra recuperándose junto a su familia, según ha confirmado su amigo y compañero de trabajo Joaquín Prat al Español. “Todo un éxito hasta donde yo sé”, ha contado el presentador de El programa de AR al citado medio, que asegura que la comunicadora se refugiará estos días en Cádiz, en la casa que posee en la urbanización de Sotogrande, donde cada verano desde hace años encuentra toda la paz y desconexión que necesita. Tras su vuelta de las vacaciones, en posteriores declaraciones, Joaquín ha aprovechado para llenar a todos de esperanza y energía confirmando que la periodista: “Está estupenda y va muy bien y así va a seguir. Hay Ana Rosa para rato”.

Fue él mismo presentador el que dio la noticia la semana pasada desde el programa de que Ana Rosa, tras someterse a quimioterapia, tendría que pasar por el quirófano para superar el cáncer de mama que padece, un paso más dentro del tratamiento que le han prescrito los médicos a la presentadora de telecinco para superar la enfermedad. Comentando la decisión de la comunicadora de sesenta y seis años de cuidarse más a través del yoga y la alimentación para así poder afrontar con más fuerza el proceso, Joaquín confirmó que había podido visitarla unos días antes de la operación y aseguró haberla visto estupenda: “Está espectacular, no parece que vaya a ser operada en apenas unos días”. Tranquilizando a todos, el presentador, compartió sus impresiones tras la visita que había hecho a su compañera con todos los telespectadores: "Está como siempre, un poquito mas delgada, pero tiene ese brillo en los ojos y esa actitud de siempre, está inalterable. Parece que no se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia”

Ayer el presentador acudió al décimo aniversario de la Beso Beach en Madrid y preguntado por la vuelta de la presentadora, aseguró a los periodistas allí congregados que él la espera ver de nuevo en verano en televisión: "Espero que vuelva para verano, nosotros esperamos siempre que cuanto antes pero no sé exactamente cuales son los tiempos, porque eso lo tienen que decidir los médicos y ella misma". Fue el pasado dos de noviembre cuando la propia presentadora anunció en su programa que sufría un cáncer de mama, la misma enfermedad que ya había padecido en 2010. Entonces tomó la baja y ella misma se despidió de la audiencia decidida a afrontar con optimismo y entereza el camino y así lo está consiguiendo: “Sé que me voy a curar y que me queda un camino complicado. Esto es un bache, una prueba. Soy una afortunada. Espero que todo tenga un final feliz. Afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama"

