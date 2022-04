Fallece Robert Morse, estrella de 'Mad Men', a los 90 años

El veterano actor Robert Morse, conocido por su trabajo en Mad Men y Cómo triunfar sin dar golpe, ha fallecido este miércoles, en Los Ángeles a los 90 años. El intérprete deja mujer, Elizabeth, y cuatro hijos: Robin, Hilary, Andrea y Charlie. Precisamente, ha sido este último el encargado de comunicar la dolorosa noticia en el canal ABC7 de Los Ángeles, aunque no ha querido desvelar las causas de la muerte. Este triste acontecimento también se ha dado a conocer a través de un mensaje que ha compartido el productor y guionista Larry Karaszewski, uno de los vicepresidentes de la Academia de Hollywood, quien ha escrito: “Mi buen amigo Bobby Morse falleció a los 90 años. Un gran talento y un espíritu hermoso”, ha explicado, ambos trabajaron juntos en 2016 en la serie American Crime Story. El agente de Robert, David Shaul, ha afirmado a Entertainment Weekly que el actor murió "pacíficamente en su casa ayer después de una breve enfermedad".

Uno de sus papeles más reconocidos en nuestro país de Robert Morse, actor y cantante ganador del premio Emmy, fue el de Bertram Cooper, uno de los fundadores de la Sterling Cooper, la agencia de publicidad para la que trabajaba Don Draper, interpretado por Jon Hamm, en Mad Men. Su personaje siempre iba con pajarita, descalzo o en calcetines e imponía a todo aquel que entrara en su despacho a que hiciera lo mismo. Rich Sommer, quien se metió en la piel de Harry Crane en la exitosa serie, ha sido uno de los primeros en rendirle homenaje. Ha compartido con sus seguidores un video donde se podía ver al querido intérprete cantando y bailando The Best Things in Life are Free durante su última aparición en la ficción. "Todas las personas que trabajaban en Mad Men vinieron a verle. Todos estábamos emocionados. Fue bonito y extraño, como lo era él. DEP Bobby", ha escrito el actor de El diablo se viste de Prada.

Más de seis décadas abarca la trayectoria profesional de Robert Morse.en los escenarios y en la pantalla. Nacido en Massachusetts en 1931 y formado con el maestro de actores Lee Strasberg, su vocación siempre fue la interpretación en directo. Tras participar como miembro de la Marina estadounidense en la Guerra de Corea comenzó su carrera en el teatro. Primero trinunfó en Broadway con La casamentera, encarnando a Barnaby Tucker. El libreto de esta obra fue el germen del famoso musical Hello, Dolly!. Años después, interpretó a este mismo personaje en su versión cinematográfica.

Meterse en la piel de Truman Capote, tanto en teatro como en la televisión, le dió grandes alegrías profesionales. En 1989, se alzó con un premio por el montaje Tru y ganó un Emmy en 1993 por la adaptación en la pequeña pantalla de este libreto, en la serie antológica American Playhouse de la cadena pública estadounidense PBS. Gracias a su trabajo en Mad Men logró sus siguientes cinco nominaciones a los Emmy.

Uno de sus papeles más importantes lo obtuvo a principio de los años sesenta. Se trataba del ambicioso empresario J. Pierpont Finch en el musical de Broadway Cómo triunfar sin dar golpe. Como le ocurrió en otras ocasiones, cuando su éxito en el escenario le abrió las puertas del cine y la televisión, volvió a intérpreter a este personaje en la adaptación para la gran pantalla que David Swift hizo de la pieza teatral en 1967. Entre las butacas de dicha función teatral estuvo John F. Kennedy. “Vino detrás el escenario y me estrechó la mano. Me envió una foto preciosa, preciosa, con la dedicatoria: "Con mis mejores deseos, John F. Kennedy". Esos son los recuerdos que ahora conservo porque, a medida que envejeces, a veces piensas "Oh, Dios mío, no he hecho nada en la vida". Y luego vas a IMDb (una base de datos que alamcena información sobre películas) y ves todo lo que has hecho y dices: "Oye, siéntete orgulloso de ti mismo”", comentaba Morse en una entrevista en Los Angeles Times en 2019.

