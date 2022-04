Kiko Rivera recuerda a su abuela en Jueves Santo y le ruega que pida por su madre

Kiko Rivera está viviendo con fervor la vuelta de las procesiones de Semana Santa. Tras dos años de restricciones por la pandemia, la tradicional fiesta religiosa ha vuelto a brillar con todo su apogeo y el hijo de Isabel Pantoja, como muchos otros de nuestros rostros más populares, no ha querido faltar a la gran fiesta. Sin embargo, la falta de su abuela Ana, fallecida el pasado 29 de septiembre de 2021 a los noventa años y las desavenencias con su madre, han hecho que le invada la nostalgia y nos ha sorprendido a todos con un mensaje hacia su madre en son de paz.

Recién llegado del Caribe, tras conocer las últimas decisiones de Isabel Pantoja sobre su futura herencia, el DJ se encuentra en Sevilla este jueves Santo. Disfrutando de las tradiciones de la hermandad de Jesús del Gran Poder, que sigue con devoción desde su más tierna infancia, no ha podido evitar echar de menos a sus mayores. Acordándose de su abuela desaparecida y recordando sus consejos y enseñanzas, ha conmovido a todos rogándole que interceda por su padre: “Pide por mamá, que aunque no nos hablemos, esté bien”, escribe en su mensaje a la desaparecida Doña Ana.

Decidida a dejar Cantora, Isabel Pantoja ha aclarado estos últimos días que no está dentro de sus intenciones desheredar a ninguno de sus hijos. Estas tranquilizadoras noticias, otros acercamientos y el dolor compartido por la falta de Doña Ana parece que podrían ayudar a tender nuevos puentes entre madre e hijo, actualmente completamente distanciados.

Reflexionando durante la “madrugá”, momento en el que discurre por las calles de Sevilla la procesión de Jesús del Gran Poder, el hijo de Paquirri ha querido compartir con todos sus seguidores lo mucho que significaba para él la figura de Doña Ana, tanto como para su madre: “Hoy jueves Santo es inevitable acordarme de ti yaya. Como cada año hasta que caíste mala me enseñaste a amar al Señor de Sevilla , él que está en todas las casas, él que nos cuida y protege. Nuestro Gran Poder.”

Es el primer año que ve desfilar la talla sin estar ella y no ha querido dejar pasar la ocasión sin dedicarle un bonito mensaje de amor. Buscando una manera de hacer más llevadera la insuperable pérdida que ha supuesto para él la marcha de su abuela ha publicado un emotivo montaje con su imagen sobre la talla religiosa junto al que reza así: “Yaya este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca. Hoy estás tú más cerca de él que yo”. Termina el texto de una petición muy especial para la carismática matriarca: “Pídele por todos. Por Mamá que aunque no nos hablemos esté bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo y este súper beso para ti de tu nieto que no hay día que no te eche en falta. Disfrútalo desde arriba que yo estaré aquí abajo y espero sentirte”

