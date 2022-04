Lara Dibildos desmiente que su madre, Laura Valenzuela, esté en una residencia de ancianos

Lara Dibildos está muy pendiente del estado de salud de su madre, Laura Valenzuela, que cumplió 91 años el pasado 18 de febrero. La actriz ha asegurado que su progenitora está "feliz" y que vive con ella. Así ha desmentido los últimos rumores que aseguraban que uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla durante las décadas de los años 50 y 60 permanecía en una residencia de ancianos. "Alguien me ha dicho hoy que si estaba en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo yo que no es verdad", ha dico la intérprete en declaraciones a Europa Press.

Laura Valenzuela lleva retirada de la vida pública casi una década, tras recoger, en 2012, el Premio Iris Toda una Vida, en reconocimiento a una trayectoria profesional ligada al medio televisivo. "Estaba cansada de ir en evento en evento todos los días y decidió retirarse para cuidar de sus dos nietos y de mí. Dijo: '¡Se acabó! Quiero que me sigan recordando como Laurita Valenzuela, así que a partir de ahora me dedicaré a ser la “nonna” Laura'. Gracias a ella, además, he podido dedicarme a mi pasión: el teatro", declaró Lara en ¡HOLA! al hablar de su madre.

La reconocida actriz y presentadora vive con su hija desde hace relativamente poco. "Mi madre ha estado en su casa, que tiene escaleras, hasta que se cayó tres veces y a la tercera se fue a vivir de alquiler a una casa sin escaleras que estaba al lado de la suya", ha explicado Lara a la salida del Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, donde representa la obra Hongos. Después del confinamiento y los peores momentos de la pandemia "decidimos que habíamos estado mucho tiempo separadas y que queríamos estar juntas", ha añadido.

A finales de 2021, Laura Valenzuela sufrió un percance de salud que, afortunadamente, quedó solo en un pequeño contratiempo. "Fue una hipoglucemia con bajada de tensión", confirmó Lara en aquel momento. "Hemos estado las dos juntas de la mano hasta que se ha recuperado por completo. Ya le he dicho que ha cubierto el cupo de sustos por mucho tiempo", añadió.

