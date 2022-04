Fallece Mario Martínez, guitarrista y fundador del mitico grupo La Unión, a causa de un cáncer

Luto en la música española por la muerte de Mario Martínez, guitarrista y fundador de La Unión. El músico ha fallecido este domingo después de pasar años luchando contra un cáncer de laringe que le fue diagnosticado en 2015. La noticia era comunicada por la propia banda a través de un conmovedor mensaje, donde reconocían que "hoy es un día muy triste" para todos ellos. Sobre su gran amigo y compañero, destacan que fue "pieza clave en nuestra historia, partícipe y creador de grandes momentos y canciones", subrayaban. Deseándole que "vuele alto y descanse en paz", los componentes del mítico grupo madrileño han trasladado igualmente sus condolencias a la familia del artista. Rafa Sánchez, el que fuera líder y vocalista de la formación, expresaba también que "haya donde vayas seguro habrá bromas, risas y un exquisito gusto por la exageración", le decía al hombre al que "he querido como a un hermano", sentenciaba.

Antes de anunciar que padecía la enfermedad, Mario Martínez estuvo unos meses alejado de la actividad musical por motivos de salud. "Quería daros las gracias por vuestras muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente", transmitía a todos sus seguidores. "También deciros que recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo", explicaba el guitarrista en un comunicado. En esta línea, añadía que "es una larga carrera en la que espero llegar lo antes posible a la meta para volver a estar con todos vosotros. El cáncer es como el mar, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto", declaraba entonces con mucha valentía y entereza. "Aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma por simple que parezca", recomendaba por último sobre la necesidad de ponerse en manos de los especialistas.

