Rafa Sánchez (La Unión) saca a luz su desconocido romance con Cristina Tárrega: 'Pasamos seis meses de novios'

Rafa Sánchez y Cristina Tárrega fueron pareja sentimental en los 90, algo que la gran mayoría desconocía hasta ahora. El vocalista del mítico grupo La Unión y la popular presentadora vivieron un corto pero apasionado romance de medio año, tal y como ha destapado el artista. "Pasamos unos seis meses de novios muy divertidos", decía el cantante. “Mucho me parece para estar con ella, porque es muy intensa”, añadía con humor y cariño al recordar aquella etapa. Sobre cómo surgió el flechazo, cuenta que "no os imagináis el día que la conocí. Iba con un traje de Montesinos, de cuero y con agujeros que hacían de lunares. Era un cañón", detallaba en el plató de Sábado Deluxe. Precisamente, aquella relación entre ambos se vio plasmada en una de las canciones más célebres de la banda madrileña de pop rock, Ella es un volcán, cuya letra iba dirigida a la periodista valenciana.

"El estribillo dice 'Mi mami no quiere verme con mujeres como tú' y eso no le sentó nada bien a Cristina", ha explicado el intérprete de hits tan inolvidables como Lobo hombre en París o Vivir al este del edén. En marzo de 2021, la actual colaboradora de El programa de Ana Rosa fue preguntada por su vínculo con Rafa Sánchez y señalaba que "le conozco hace muchos años. Era la época de la radio y es una persona a la que respeto y quiero mucho", respondía en declaraciones a Europa Press. Sobre el citado tema musical que le dedicó, aclaraba la comunicadora que "no soy literalmente como dice la letra. Hay que saber leerla. Lo recuerdo con bastante cariño y me alegro de ese volcán del noventa y tantos que era la rubia. A mí no me puso en el videoclip, me lo podía haber dicho. Lo va diciendo en los conciertos y yo se lo agradezco", remataba entonces.

La conductora de espacios como Animales nocturnos, Contigo quería yo hablar o Territorio Comanche lleva felizmente casada desde hace dos décadas con el exfutbolista gaditano José María 'Mami' Quevedo y juntos tiene un hijo, Marco, que está ya en la adolescencia. Sobre su vástago, decía Cristina Tárrega que "no sabe que tiene una madre volcánica. Está en 1,90 (de altura) y poco puedo lanzar lava ahí", bromeaba. En cuanto a su esposo y su descendiente, afirmaba que "con los dos tengo mucha suerte. Estamos muy bien y no es fácil. Sobre todo, tengo que dar las gracias porque soy una mujer muy tranquila y el volcán lo abandoné en los 90", sentenciaba. Por su parte, Rafa Sánchez también habló anoche de cómo tiempo después de aquel idilio con la presentadora "salí del armario", y actualmente tiene una sólida relación con un hombre junto al que lleva casi un lustro.

