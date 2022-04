El cariñoso abrazo de Cayetano Rivera y su primo José Antonio Canales que denota su buena sintonía

Hubo un tiempo en el que la relación de Francisco y Cayetano Rivera con su primo José Antonio Canales no era excesivamente estrecha. Sin embargo, aquel distanciamiento entre ellos queda ya lejano y hoy en día su vínculo de afecto parece estar fuera de toda duda. Así se ha podido comprobar este fin de semana, cuando el marido de Eva González y el sobrino de Paquirri se fundían en un cariñoso abrazo y se daban dos besos delante de las cámaras. Ocurría en la localidad toledana de Añover de Tajo, donde el torero madrileño participaba en un corrida junto a Morante de la Puebla y Pablo Aguado. En los pasillos de la plaza de toros, los dos primos se encontraban antes de dar comienzo el espectáculo y allí se saludaban de forma cómplice. Uno vestido con el traje de luces y el otro con ropa de calle, la indudable buena sintonía entre ambos era una de las imágenes que nos dejaba la tarde.

Cayetano Rivera vivía una jornada triunfal en la que salía a hombros de un miembro de su cuadrilla tras cortar tres orejas durante su faena, ovacionado tanto por sus más fieles seguidores como por parte de los aficionados que se habían congregado en la plaza. Preguntado por si se había sentido arropado por su familia al ver a su primo entre los asistentes, el torero contestaba "claro que sí, gracias", tal y como recoge Europa Press. José Antonio Canales Rivera hablaba por su parte de la reciente reconciliación que ha vivido con su pareja, Isabel Márquez De Prado. Así, el colaborador televisivo confesaba estar profundamente feliz tras haberse dado una segunda oportunidad: "Es de lo que se trata", ha comentado al respecto. Sobre el reciente viaje a París con su chica, señalaba que "lo hemos pasado fenomenal como cualquier grupo de amigos o pareja", expresaba.

Canales ha opinado también sobre la complicada situación que viven Kiko Rivera e Isa Pantoja ante el nuevo frente judicial que tiene abierto su madre, Isabel. "Lo siento muchísimo, sobre todo por él y por su hermana", manifestaba el hijo de Teresa Rivera. "Aunque no tengan buena relación", decía al referirse al distanciamiento que existe desde hace tiempo entre la cantante y sus dos vástagos, "no cabe la menor duda de que también lo están pasando fatal", subrayaba. "Desde aquí, mi apoyo y un beso para todos", les ha mandado. Sobre cómo ve el último pleito que afecta de lleno a la artista, José Antonio tiene claro que "no le deseo el mal a nadie y menos a la madre de mi primo", aseveraba con unas palabras que claramente contrastan con las que pronunció Francisco Rivera hace unas semanas, cuando dijo de Isabel Pantoja que "todo lo malo que le pase, se lo merece".

