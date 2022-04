Raquel Sánchez Silva, entre lágrimas y muy dolida tras un comentario de Santiago Segura

Raquel Sánchez Silva ha vivido todo tipo de situaciones a lo largo de su dilatada carrera, momentos que siempre ha sabido afrontar con muchas tablas y profesionalidad cuando el reto que tenía por delante así lo requería. Curiosamente, la periodista extremeña hace actualmente doblete en la pequeña pantalla al presentar Maestros de la costura en TVE y ser concursante de El desafío en Antena 3. Es en este último programa donde anoche protagonizaba una de las escenas más tensas e incómodas que la hemos visto nunca, cuando después de acometer su prueba semanal se derrumbaba tras un duro comentario que le hacía Santiago Segura. La participante de 49 años debía interpretar rápidamente y de la forma más fiel posible varias escenas míticas de la historia del cine pertenecientes a películas como Con faldas y a loco, Pretty Woman o Lo que el viento se llevó.

Era antes de ponerse en la piel de la inolvidable Escarlata O'Hara cuando de fondo se escuchaba al juez decir en plató: "Me está subiendo el 'vergüenzajenómetro', lo tengo a tope", señalaba mientras Raquel cerraba los ojos y respiraba hondo para concentrarse al máximo. Al terminar su actuación y recibir una ovación de aplausos, la concursante ha estallado y corría disparada a la mesa del jurado para recriminar al cineasta las palabras que había soltado por su boca. "¿Vergüenza ajena? ¿Estás de coña? ¡Eso no se hace!", le gritaba la periodista al cómico ante la cara de estupefacción de este, que enseguida tiraba de humor: "Cuando tenías la zanahoria ahí arriba, pensé que ibas a clavármela... ¿esto es Psicosis?", bromeaba. Lejos de calmar los ánimos, la concursante volvía a recriminarle: "¿Tú sabes lo que es estar ahí y oírte?", le interpelaba en voz alta y visiblemente molesta.

"De corazón, Santiago, ahora sí que tengo ganas de llorar", lamentaba Raquel Sánchez Silva con lágrimas en los ojos y consolada por Roberto Leal. "Lo he pasado fatal y lo único que no quería era hacer es el ridículo", añadía con pesar mientras recibía los ánimos de su coach, el actor Pablo Puyol, y del juez Juan del Val cuando este aplaudía la valentía que había tenido por hacer frente a un reto tan exigente. Para acabar, cuando llegaba el momento de las puntuaciones, la presentadora le confesaba a Santiago Segura que esto "me ha dolido porque venía de alguien a quien admiro" y "me hacía ilusión hacerlo bien para que te gustara", le transmitía. El aludido respondía entonces que "te veo un gran futuro como actriz" ya que "lo que has hecho es difícil no solo por interpretación, sino a nivel nemotécnico al tener tantas escenas en la cabeza", sentenciaba.

