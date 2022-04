De su infancia en Cali al éxito en España: Juana Acosta, protagonista de una vida de cine marcada por la tragedia

El nombre de Juana Acosta hace tiempo que es uno de los grandes del cine español. La actriz colombiana llegó a nuestro país dispuesta a cumplir su sueño hace más de dos décadas y vaya si lo ha conseguido. Comenzó su carrera en telenovelas colombianas antes de trasladarse a Estados Unidos y después formarse en España en la escuela de Juan Carlos Corazzo. Desde entonces, no ha dejado de trabajar y su versatilidad le ha llevado a hacer todo tipo de papeles tanto en cine como en televisión, pero han sido los dos últimos -en el teatro y en la gran pantalla- los que han dejado al descubierto las heridas que han marcado la vida de Juana. Las heridas, pero también su cicatrización.

En su última película, Llegaron de noche, es testigo del asesinato de unos Jesuítas en El salvador, una trágica historia real ocurrida en 1989. El crimen violento es algo que de lo que desgraciadamente, la actriz ha vivido más de cerca de lo que le gustaría y en la obra de teatro El Perdón revive sobre el escenario la tragedia que atravesó su juventud: el asesinato de su padre, Álvaro Acosta, cuando solo tenía 16 años. En ella vuelve a vestirse las mallas de ballet y a demostrar que sigue siendo la bailarina que fue y que creyó dejar para siempre atrás. Cuando recibió la fatidíca llamada en la que le comunicaban que su padre había sido asesinado se estaba vistiendo para ir a danza. Y fue la última vez que lo hizo, hasta que las tablas del teatro le recordaron no solo que su talento seguía intacto, sino que también tenía poderes curativos. "La violencia castró mi primera gran vocación, la danza, porque yo iba a ser bailarina, no actriz", ha contado recientemente a ¡HOLA!

No es fácil seguir adelante en la vida con una desgracia de ese calibre a la espalda. No todos los Acosta lo consiguieron. Uno de sus hermanos se quitó la vida 15 años después del suceso. Otro hermano -eran cinco en total- sufrió un secuetros de diez meses y una prima de su madre también fue asesinada. "Me ayudó mucho perdonar para ir hacia la vida, pero, primero, me tuve que perdonar a mí misma", reflexionaba la actriz que logró colocar su dolor en el cine y la interpretación para seguir avanzando. "El arte me salvó la vida", asegura. Ahora, además es empresaria junto a su hermana Valentina, con la que ha puesto en marcha la productora audiovisual Calité Films.

Aunque nunca ha ocultado su historia, la discreción con la que siempre ha llevado su vida personal ha hecho que no trascendiera realmente hasta que la ha llevado al teatro, en un ejercicio de valentía que asegura que su familia valora especialmente. Su hija Lola, de 15 años, ya ha visto la obra y también la última película que, sin duda, ha sido toda una inspiración para ella. "Estoy orgullosa de tí, mamá", le dijo al terminar la proyección. La joven, fruto de su relación de 15 años con Ernesto Alterio, ha heredado de sus padres la pasión por la interpretación, pero ha sido tras ver los trabajos de su madre cuando se ha decidido a formarse como actriz.

Juana Acosta mantiene una excelente relación con el actor argentino, al que conoció en un bar cuando él se acercó a ella para decirle lo mucho que le gustaba su trabajo. Eran una de las parejas más consolidadas del panorama cinematográfico hasta que en 2018 la actriz confirmó su separación en la presentación de la película El Jefe. A pesar de la ruptura, solo tienen buenas palabras el uno para el otro. "Le admiro, le quiero, le respeto, como padre, como artista, como hombre. Le respeto muchísimo. Tenemos una relación maravillosa. Nos apoyamos en todo, nos queremos muchísimo", decía Juana sobre su expareja. Después de separarse, mantuvo un breve romance con el arquitecto Óliver Sancho antes de ilusionarse de nuevo a principios de 2020 con el financiero francés Charles Alazet con el que ya la vimos posando en la alfombra roja.

