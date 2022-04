Marta Ortega entra en el 'club' de los 35 magníficos del Ibex

1 de abril de 2022. Hoy es un día clave en la vida profesional de Marta Ortega. La empresaria, de 38 años, comienza una nueva etapa como presidenta no ejecutiva de Inditex, la empresa textil creada por su padre, Amancio Ortega. Con este nombramiento, entra de lleno en el Ibex 35, el índice que recoge las 35 compañías de mayor capitalización en España, y se convierte en el miembro más joven de este selecto ‘club’. En la lista tan solo figuran dos mujeres más como presidentas: Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, presidenta ejecutiva del Banco Santander, y Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración. El resto son hombres. Pero si hay algo que les define a todos por igual es su talento. Desde los que heredaron una empresa familiar que conviertieron en imperios de relevancia internacional, hasta aquellos que tiraron de formación y curriculum impecables para acabar al frente de una de nuestras compañías más potentes, los 35 magníficos del Ibex destacan por su valiosa formación académica, su gran capacidad para gestionar equipos y sus dotes de liderazgo.

Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea

Inteligencia y constancia son dos palabras que casan a la perfección con Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, presidenta ejecutiva del Banco Santander. Licenciada en Ciencias Económicas por el Bryn Mawr College de Pennsylvania, Estados Unidos, la hija del recordado banquero español Emilio Botín y de la presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Paloma O'Shea comenzó su carrera en Nueva York, en la empresa financiera J.P. Morgan. En 1988 se incorporó al Santander, pero no fue nombrada presidenta ejecutiva del mismo hasta 2014, tras el repentino fallecimiento de su padre a causa de un infarto. Está considerada como la tercera mujer más poderosa del mundo según el ránking realizado por la revista especializada Fortune y en 2015 fue nombrada por Isabel II Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico por los servicios financieros prestados en el Reino Unido. También es presidenta de la Federación Bancaria Europea, miembro del consejo de administración de The Coca-Cola Company y forma parte del consejo asesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es fundadora y presidenta de la Fundación CyD, que apoya y promueve la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social del país, así como de la Fundación Empieza por Educar, filial española de la ONG Teach for All y cuya misión es formar como profesores a recién graduados con un buen expediente.

Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea es una mujer muy familiar que adora pasar tiempo en Santander, su tierra natal. A sus 61 años, asegura que intenta “estar bien para poder hacer más” y, aunque guarda con recelo su vida en 2020 hizo una excepción. Viajó a Groenlandia con Jesús Calleja para mostrar su compromiso con el medio ambiente y enseñó su faceta más personal. Habló del aborto natural que sufrió cuando tenía algo más de 30 años, de lo complicada que fue la relación con su padre en algunos momentos de su vida o del apoyo incondicional de su marido, el ingeniero agrónomo Guillermo Morenés Mariátegui, con quien tiene tres hijos, Felipe, Javier y Pablo. "No podía haber hecho ni la mitad sin Guillermo. Llegamos a un acuerdo cuando nos casamos y era el de compartir la responsabilidad de la familia, hijos y casa al 50 por ciento y Guillermo lo cumplió", aseguró la banquera. "Y esto es una de las cosas que hay que cambiar, al hombre le sigue costando ir a casa cuando los hijos están enfermos", añadió.

Beatriz Corredor

Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración, nació el 1 de julio de 1968 y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1993 ingresó por oposición en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y diez años después, en 2003, se interesó por la política y se afilió al PSOE. Con este partido fue concejala del ayuntamiento de Madrid y ministra de Vivienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2008 a 2010. Desde septiembre de 2018 y hasta 2020 fue presidenta y directora de la Fundación Pablo Iglesias y actualmente ostenta la vicepresidencia del patronato del museo Reina Sofía. También ha ocupado los cargos de presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y de consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). En su red profesional incluye además su experiencia como voluntaria en el Hospital de La Paz, acompañando a niños con diálisis.

Corredor, que en su perfil personal de redes se define como feminista, valora mucho su intimidad. La directiva tiene dos hijas, Inés y Sofía, de 25 y 22 años, nacidas de su primer matrimonio. Se casó en segundas nupcias con su primer amor de juventud, José María Villarejo, con quien tiene otra hija, Emma, de 14 años. La presidenta del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración es del Real Madrid, una gran lectora y muy aficionada a la música.

José Manuel Entrecanales Domecq

En el Ibex 35 figura José Manuel Entrecanales Domecq, presidente ejecutivo y CEO de Acciona desde 2004. El empresario, que nació en Madrid en 1963 y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense, controla una compañía líder en infraestructuras, energías renovables y servicios del agua, que cuenta con cerca de 40.000 trabajadores y tiene presencia en 65 países de todo el mundo. Entrecanales Domecq, comprometido con el medio ambiente, es miembro activo de algunas de las principales organizaciones corporativas que promueven el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, entre otros el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Carbon Pricing Leadership Coalition del Banco Mundial, Alliance of CEO Climate Leaders Group del Foro Económico Mundial y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Además, es Patrono Fundador de la Fundación Pro CNIC, Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, del Museo del Prado y de la Fundación Alalá. Asimismo, es miembro del Instituto de la Empresa Familiar (Instituto del que fue Presidente del 2012 al 2014), preside la Fundación acciona.org, dedicada a promover el acceso universal al agua y la energía, y la Fundación José Manuel Entrecanales para la Innovación en Sostenibilidad. En 2018 fue condecorado con la Orden del Sol Naciente, con la que los japoneses reconocieron sus grandes esfuerzos por el desarrollo sostenible y por fomentar las relaciones entre Japón y España.

José Manuel Entrecanales Domecq es consuegro de Bertín Osborne desde el pasado 2 de octubre, día en el que su primogénito, José Entrecanales Carrión, se casó con Claudia Osborne, la hija pequeña del cantante y la fallecida Sandra Domecq. El empresario va a convertirse muy pronto en abuelo, pues los recién casados están esperando una niña, que se llamará Micaela. En esta foto vemos a José Manuel Entrecanales Domecq en el enlace de su hijo. A su lado se encuentra su madre, Blanca Domecq. El presidente ejecutivo y CEO de Acciona está casado con María Carrión, con quien tiene otros dos hijos más: Clotilde Entrecanales Carrión y Gerardo Entrecanales Carrión.

Florentino Pérez

Una de las personas más conocidas del Ibex 35 es, probablemente, Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, club al que lleva ligado desde décadas, es, además, el presidente ejecutivo de ACS, empresa de referencia mundial en la industria de la construcción y del desarrollo de infraestructuras, tanto civiles como industriales. Florentino nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid, estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid e inició su carrera profesional en 1971, en el sector privado, llegando a dirigir la Asociación Española de la Carretera. De su perfil destaca que a finales de los 70 ingresó en Unión de Centro Democrático (UCD) y fue concejal del Ayuntamiento de Madrid por este partido. Entre 1976 y 1982 ocupó diversos cargos en la administración pública, como delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, subdirector general del ministerio de Industria y Energía, director general de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes y Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura. En 1983, regresó al sector privado para convertirse en el máximo ejecutivo de Construcciones Padrós SA y, desde 1993, presidente de ACS. En 2011 recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, con la que el Gobierno regional reconoce públicamente a personalidades de la economía, cultura y sociedad, los méritos contraídos con los madrileños.

Florentino sufrió el golpe más duro de su vida el 22 de mayo de 2012, día en el que falleció su mujer, María Ángeles Sandoval, de un infarto después de varios años luchando contra un cáncer pulmonar, que ya había superado. Llevaban juntos 41 años juntos, desde que se conocieron en una cafetería del barrio de Argüelles. María Ángeles no se perdía ni un solo partido del Real Madrid y siempre se sentaba detrás del asiento que ocupaba su esposo. Florentino superó el duelo con el apoyo de sus amigos y el cariño de sus tres hijos, a los que muy pocos ponen cara, ya que prefieren mantenerse en un segundo plano: María Ángeles, a la que llaman Cuchy y es periodista, Florentino y Eduardo.

Lakshmi Mittal

La historia de Lakshmi Mittal es, quizás, una de las más curiosas del Ibex 35. Nació en 1950 en India, en una aldea sin electricidad, pero pronto se mudó a Calcuta, donde su padre abrió un pequeño taller metalúrgico con la intención de asegurarse un futuro mejor. Lakshmi Mittal estudió en la escuela Shri Daulatram Nopany Vidyalaya y completó su formación en el St Xavier's College, donde se licenció en comercio. Cuando falleció su padre se hizo cargo del negocio familiar, pero apostó más alto y venció. Se trasladó a Indonesia y en 1976 fundó una modesta empresa siderúrgica que a fuerza de fusiones y compras se ha convertido en la actual ArcelorMittal, la mayor compañía de acero del mundo. Además, de ser el presidente ejecutivo de esta empresa forma parte del consejo de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del planeta.

Lakshmi Mittal está casado con Usha Mittal y es conocido por sus sus acciones filantrópicas. En 2017 hizo una importante donación a la Universidad de Harvard, donde Mittal es miembro del Consejo Asesor Global, para apoyar al Instituto Lakshmi Mittal and Family South Asia de dicha universidad. También ha realizado importantes donaciones al Great Ormond Street Hospital, en Londres, apoyando al Mittal Children's Medical Center, que fue inaugurado en 2018, y a UNICEF, específicamente en el tema de la desnutrición infantil en India.

El matrimonio Mittal tiene dos hijos. El mayor, Aditya Mittal, es considerado el heredero de la compañía y ostenta desde hace años el puesto de CEO de ArcelorMittal. Está casado con Megha Mittal, presidenta de la empresa de lujo de moda femenina Escada. Vanisha Mittal Bhatia, la hija pequeña de Lakshmi Mittal, también es directora de ArcelorMittal. En 2004 se convirtió en noticia por su enlace. Se celebró en el Palacio de Versalles y actuó Kylie Minogue. Esta catalogada como una de las bodas más caras de la historia, por la que su padre llegó a pagar más de 65 millones de euros. El enlace de su sobrina, Shristi Mittal, también fue muy sonado. Duró cuatro días y tuvo lugar en Barcelona a finales de 2013. El magnate no escatimó en gastos. La boda pudo rondar los 60 millones de euros y entre los invitados se encontraba el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Francisco Reynés Massanet

El empresario Francisco Reynés Massanet es presidente y consejero delegado de Naturgy desde febrero de 2018. Nació en 1963 en Palma de Mallorca y es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y MBA por el IESE. Empezó su carrera profesional en el sector automotriz vinculado a Volkswagen, y después trabajó para Johnson Controls y fue director del grupo cementero Uniland. En su día también fue vicepresidente y consejero delegado de Abertis Infraestructuras, donde se incorporó en 2009. Desde 2015 y hasta incorporarse a Naturgy era presidente de Cellnex, donde lideró su salida a bolsa en 2015. En 2021, en la edición de los Platts Global Energy Awards, fue reconocido como CEO del año. Forbes también lo nombró BEST CEO en 2020.

Francisco Reynés Massanet tiene cinco hijos, tres con su primera esposa, Margarita Ginesta, que falleció en 2008; y dos con la empresaria Cristina Valls-Taberner, con quien se casó el 4 de mayo de 2013 en la Toscana, más concretamente en la localidad de Castiglione Della Pescaia. El matrimonio es muy discreto. En invierno suelen esquiar en los Alpes, la Cerdanya y Baqueira Beret y en verano disfrutan de Palma de Mallorca, donde él practica vela. Cristina Valls-Taberner, hija del expresidente del Banco Popular Javier Valls Taberner, encontró su vocación en la inversión inmobiliaria. "Invierto en pisos, los transformo añadiendo valor y los vendo o alquilo", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Francisco Reynés Massanet al parecer es un gran lector de Spinoza, filósofo del XVII, y es conocido entre sus colaboradores como "el hombre de la regla de tres", ya que sus mensajes los suele dar en base a tres argumentos. Además, es conciso, porque cree que la mayoría de las personas no son capaces de retener largos discursos.

Los otros presidentes del Ibex 35

Completan la lista del Ibex 35 Rafael Miranda Robredo, presidente de Acerinox; Maurici Lucena i Betriu, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Aena; Jorge Gallardo Ballart, presidente de Almirall que dejará de serlo el próximo 6 de mayo; William Connelly, presidente de Amadeu; Josep Oliu Creus, presidente de Banco Sabadell; Pedro Guerrero Guerero, presidente de Bankinter; Carlos Torres Vila, presidente de BBVA; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank; Bertrand Boudewijn Kan, presidente de Cellnex; Antonio María Pradera Jaúregui, presidente de CIE Automotive; Antonio Llardén, presidente ejecutivo de Enagás; Juan Sánchez-Calero Guilarte, presidente de Endesa; Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial; Eloy Planes Corts, presidente de Fluidra; Victor Grifols Roura, presidente no ejecutivo de Grifols; Javier Ferrán, presidente de IAG; Ignacio Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola; Marc Murtra, presidente de Indra; Juan José Bruguera Clavero, presidente de Inmobiliaria Colonial; Antonio Huertas Mejías, presidente de Mapfre; Gabriel Escarrer Juliá, presidente de Meliá; Javier García-Carranza Benjumea, presidente de Merlin Properties; José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la farmacéutica Pharma Mar; Antonio Brufau Niubó, presidente de Repsol; Juan López-Belmonte Encina, presidente de Laboratorios Rovi; Miguel Ángel López, presidente de Siemens Gamesa Renewable Energy; Enrique Díaz-Tejeiro, presidente de Solario de Energía; y José María Álvarez-Pallete López, presidente ejecutivo de Telefónica.

