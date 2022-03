Hailey Baldwin reaparece por las calles de Los Ángeles visiblemente recuperada tras sufrir un ictus

La recuperación de Hailey Baldwin va sobre ruedas. Hace tan solo un par de semanas, la modelo, de 25 años, anunciaba a sus seguidores que tuvo que ser ingresada con carácter de urgencia en un centro hospitalario de Palms Spring tras haber sufrido un ictus provocado por un coágulo en el cerebro. "Estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral. Ha sido uno de los episodios más aterradores por los que he pasado. Estoy muy agradecida por todo el personal sanitario que me ha cuidado", escribía a sus 42 millones de followers. Una noticia que hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la sobrina de Alec Baldwin, pero que, afortunadamente, tan solo ha quedado en un susto, pues ya hemos podido ver a la también empresaria haciendo vida normal y completamente recuperada por las calles de Los Ángeles.

Justin Bieber, traumatizado por el ictus que sufrió su mujer Hailey Baldwin

La esposa de Justin Bieber ha aprovechado los soleados días de la ciudad de las estrellas para dar un paseo y hacer algunos recados. En esta ocasión ha apostado por un look muy cómodo, compuesto de básicos: un top blanco y unos pantalones vaqueros de tiro bajo, todo ello acompañado de gafas de sol, un bolso estilo baguette y zapatillas deportivas. Unas imágenes que han tranquilizado a sus seguidores, ya que se puede apreciar su clara y pronta mejoría.

Esta no es la primera vez que Hailey Baldwin se deja ver en público tras su percance de salud. Hace unos días atrás la celebrity recuperaba su vida social y disfrutaba de una cena en un restaurante italiano de Santa Mónica junto a Kendall Jenner, su amiga y compañera encima de las pasarelas. Los dos ángeles de Victoria Secret vivieron una cita doble, pues también acudieron acompañadas sus respectivas parejas: Devin Booker, jugador de la NBA que comparte una relación sentimental con la hermana pequeña de Kim Kardashian desde hace algo más de un año; y Justin Bieber, esposo de Hailey Baldwin, y su mayor apoyo en estas duras semanas. El cantante ha revelado el terror que ha sufrido ante la incertidumbre que rodeaba al diagnóstico de su esposa. "Ha sido aterrador, sabéis, realmente me dio miedo. Pero sé que Dios la acompaña y eso es bueno", se confesaba el intérprete de Lonely, que para no separarse ni un segundo de su mujer decidió hacer un alto en su última gira musical, Justice. Unos compromisos laborales que ha vuelto a retomar, lo que da muestra de que la mejoría y la vuelta a la rutina ya es una realidad para la pareja.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, una historia de amor que se ha enfrentado a díficiles retos

Los comienzos de este romance, allá por 2016, no fueron nada sencillos, pues eran muchos los seguidores de la estrella de la canción los que no superaban su anterior relación sentimental con la chica Disney, Selena Gómez y acusaban a la modelo de ser una de las causas de la ruptura. Sin embargo, con el paso de los años, han demostrado ser una de las parejas más sólidas, superando unidos todas las dificultades que la vida les ha ido poniendo en su camino y convirtiéndose en un pilar de apoyo mutuo. Y es que Hailey Baldwin fue fundamental en el proceso de recuperación de Justin Bieber cuando el artista sufrió en una fuerte depresión provocada por la presión de la fama, que, incluso, le obligó a pasar un tiempo alejado de los escenarios. Una pareja de moda, que, finalmente, consolidó su compromiso pasando por el altar en 2019 en una romántica y lujosa ceremonia celebrada en Carolina del Sur. Y ahora, tras el susto que ha sufrido la empresaria, una vez más han demostrado que son más fuertes cuando luchan unidos ante la adversidad.

