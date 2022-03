Aldo Comas conducirá hasta la frontera con Ucrania para llevar ayuda

Todo comenzó como un impulso y se ha convertido en una cadena que no deja de crecer. Aldo Comas, marido de Macarena Gómez, estaba dispuesto a irse solo con su coche cargado de ayuda humanitaria a la frontera con Ucrania y volver con refugiados que huyen de la guerra con Rusia. Fue después de ver cómo su cuñado, hermano de la actriz de 30 monedas, acogía a una familia cuando comenzó su inquietud. “Mi hermano Carlos y su familia acogieron el pasado 10 de marzo en su casa a una maravillosa familia ucraniana de siete miembros (cinco niños) que lo han perdido todo” contaba la propia Macarena. Aldo empezó así a preparar un viaje al que poco a poco se le irían uniendo más voluntarios, por lo que dio forma a una caravana organizada que partirá de España el próximo 4 de abril.

A través de las redes sociales, ha contado en qué consiste esta iniciativa que tiene un objetivo muy claro: salvar personas. Explica en varios clips cómo con varios coches irán a la frontera de Rumanía y Ucrania cargados con ropa, prendas de abrigo y alimentos que llegarán a la población que lo necesite. A su regreso volverán con personas que necesitan un nuevo hogar, para lo que ya han formado una red de casas que les acogerán. “Es gente que se ha quedado sin casa, que ha perdido algunos miembros de su familia” reflexiona Aldo, especificando en el perfil creado para ello (@diyukraine) las necesidades que todavía tiene esta caravana solidaria.

Lo ha organizado en un tiempo récord por lo que, con naturalidad, reconoce: “En menudo lío me he metido, pero no hay vuelta atrás”. Desde su perfil, su mujer Macarena también pide colaboración para esta desinteresada labor con la que ponen su granito de arena a la tragedia humanitaria que ha provocado la guerra en Ucrania. Son cientos las iniciativas que se multiplican por el mundo para ayudar a quienes huyen de la guerra y a los que todavía permanecen en los refugios del país.

Las donaciones de parte de miembros de la realeza (la fundación de la reina Sofía o la reina Isabel II de Inglaterra), artistas y diversas personalidades no dejan de sumar. La modelo Eugenia Silva, la actriz Berta Vázquez (de origen ucraniano), David y Victoria Beckham, Ryan Reynolds y Blake Lively, Leonardo DiCaprio, Mila Kunis y Ashton Kutcher son solo algunos nombres de una larga lista que se ha volcado para ayudar de diversas maneras. Precisamente estos últimos acaban de superar los 30 millones de euros de fondos recaudados para los refugiados.

