Santi Alverú regresa a la pequeña pantalla tras su complicada huida de Ucrania

Santi Alverú ya está de vuelta. El actor asturiano ha sido uno de los españoles a los que el conflicto entre Ucrania y Rusia le ha pillado de viaje en la zona. El colaborador había viajado a Kiev para organizar una ronda de contactos con algunos cómicos de allí y elaborar un reportaje. A pesar de que en el momento de su viaje la situación estaba tensa, no pensó que se fuera a complicar tanto. De hecho, ha reconocido que su traslado fue una irresponsabilidad, ya que decidió emprenderlo, aunque sabía que podía estallar el conflicto en cualquier momento. Ahora, Alverú ya ha retomado su labor profesional y ha regresado al plató de Zapeando: “estoy muy contento de estar aquí y de veros las caras a todos”, ha dicho

Dani Mateo ha sido el encargado de presentarle en su regreso y lo ha hecho con tono irónico: “No ha podido estar aquí por un tema. Todo lo bueno se acaba y vuelve a esta mesa el defensor del espectador”, ha comentado. También ha bromeado con la elección de Alverú de viajar en estas fechas: “qué bueno eres eligiendo findes”, ha recalcado.

El asturiano ha asegurado que está muy contento de haber podido regresar a España y de reunirse con sus compañeros. Alverú llegó a Kiev el pasado 23 de febrero, apenas unas horas antes de que las tropas de Vladimir Putin iniciaran la invasión. Dos días después hizo unas declaraciones a Espejo Público desde la frontera de Ucrania con Polonia: “bueno, estoy en el mejor momento desde hace un tiempo. Ayer estaba en Kiev...”, confirmaba el asturiano, que esperaba poder volver pronto a España. Alverú confirmó que la salida estaba siendo complicada, ya que había grandes retenciones y aglomeraciones para poder dejar atrás Ucrania y poder entrar en el país vecino.

Él mismo quiso compartir con sus seguidores algunos detalles de su salida de Kiev: “estoy volviendo en autobús hacia Praga. Estoy bien, espero llegar pronto y dejar que empiece el roast”. De la misma manera, publicó imágenes de los atascos que se habían montado en las inmediaciones de la frontera por la salida masiva de ciudadanos para escapar de la guerra.

Una vez en Polonia, Alverú se sintió aliviado y explicó a los informativos de Televisión Española que el viaje había sido bastante accidentado, con muchos atascos y parones, además de la situación dramática que se ha provocado entre la población: “iba con la intención de hacer un reportaje pero, aún así, hay una responsabilidad que asumo porque sabía que Ucrania estaba mal. Lo que no se sabía, o no se intuía en Kiev, es que esto pudiera ocurrir. No es justificación, pero la escalada ha sido brutal. Lo que ha hecho Putin con este país en menos de venticuatro horas, la forma de desmembrarlo y robarle su identidad, es inhumano”, ha explicado el colaborador.

