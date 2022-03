La polaca Karolina Bielawska coronada como Miss Mundo 2021 en medio de polémicos abucheos

Los espectadores contenían el aliento para conocer el nombre de la ganadora al título de Miss Mundo 2021. La final del certamen tuvo que aplazarse el pasado diciembre a causa de las condiciones sanitarias por lo que ha sido ahora cuando se ha celebrado la gala en Puerto Rico. La ganadora de la banda ha sido la representante de Polonia, Karolina Bielawska, que fue coronada en medio de la euforia, pero también de la polémica. En diversos momentos de la gala, sobre todo en las sucesivas cribas de las concursantes, se escucharon abucheos, una muestra de indignación por haber quedado fuera algunas de las candidatas latinas que eran favoritas.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss Mundo" aseguraba entre lágrimas la ganadora, ajena al revuelo. “No veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida” apuntó. A sus 23 años, estudia administración y está volcada en su trabajo como voluntaria. “Si queréis descubrir algo nuevo, intentad aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión” respondió en la ronda de preguntas de la final. Le gustaría completar su formación con un doctorado además de impartir conferencias para motivar a otras personas. En su perfil se define como apasionada del deporte y detalla su película favorita Intouchable.

A la fase final llegaron las representantes de Estados Unidos, Shree Saini; Polonia, Karolina Bielawska; Indonesia, Pricilia Yules; México, Karolina Vidales; Irlanda del Norte, Anna Leitch; y Costa de Marfil, Olivia Yace. Esto fue origen de numerosas críticas pues quedaron fuera algunas favoritas como la venezolana Alejandra Conde y la puertorriqueña Aryam Díaz, cuyos compatriotas ondeaban banderas desde sus asientos entre el público. Las dos aspirantes que llegaron al podium junto a Miss Polonia fueron Shree Saini, la candidata de Estados Unidos, y Olivia Yace, de Costa de Marfil.

La controversia en el certamen también vino de la mano de un problema legal en la organización. La empresa Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) demandó por presunto fraude a la Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle, como informa EFE. PRwaP reclamaba el pago de 1.225.000 dólares (más de un millón cien mil euros), una suma de dinero procedente de fondos públicos que supuestamente no había devuelto la ex reina de belleza. Ella sin embargo sí demostró que hizo el pago correspondiente y demandó a PRwaP por daños morales, anunciando que no participaría en los eventos de la final de Miss Mundo 2021.

La final del certamen prevista para el pasado 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico tuvo que posponerse tres meses después de que se contabilizaran 38 casos positivos de coronavirus entre las candidatas y personal del equipo técnico. Esta semana regresaron para la final 40 de las 97 participantes (elegidas como cuarto finalistas) para desfilar por un escenario en el que sonó la música de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

