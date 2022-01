Hablamos con los reyes de la belleza de nuestro país, protagonistas de un posado navideño

El año que estamos a punto de dejar atrás ha marcado sin duda un antes y un después para Sarah Loinaz, Miss Universe Spain; Ana García, Miss World Spain; Julianna Ro, Miss International Spain; Daniel Torres, Mister World Spain, y Alexander Calvo, Mister International Spain. Los cinco han visto cómo el esfuerzo tiene su recompensa al conseguir su sueño de triunfar en el mundo de la moda y, aunque con algún imprevisto de por medio, también representar a nuestro país en certámenes internacionales. Con su mirada puesta en un 2022 repleto de citas importantes, dispuestos a disfrutar cada instante de su reinado y llenos de ilusionantes proyectos, protagonizan un excepcional posado navideño para ¡HOLA! en el que nos cuentan cómo está siendo su experiencia y cómo viven estas fiestas como reyes de la belleza.

Miss Universe Spain - Sarah Loinaz

¿Qué balance haces, tanto personal como profesional, de este año que estamos a punto de dejar atrás?

Ha sido un año de crecimiento muy positivo que me ha enseñado que las cosas nos afectan según y cómo las miremos y nos las queramos tomar. He afrontado todas las diferentes situaciones con una actitud muy positiva y como resultado me llevo muchas lecciones, amistades y crecimiento personal y profesional.

¿Qué es lo que más valoras de la experiencia que has tenido en el certamen de Miss Universo celebrado recientemente en Israel?

Lo que más valoro son las amistades que me llevo tanto en el proceso de preparación como en el certamen. Compartir una experiencia tan única con mujeres de diferentes nacionalidades, culturas y creencias en un mismo lugar ha sido increíble. Hemos lanzado un mensaje de fuerza al resto del mundo demostrando que al final no importa de dónde vengamos ni siquiera nuestras culturas ni creencias, al final del día somos todos iguales.

¿En qué te ha cambiado este reinado y la labor social que llevas a cabo?

Me ha cambiado en cuanto a tener acceso a una plataforma para seguir abanderando mis causas como lo son la integración social y darle más visibilidad a mi asociación Aguja Solidaria para poder crear un impacto social. Mi objetivo siempre ha sido llegar al mayor número de personas posibles para aportar mi granito de arena desde mis experiencias e historia.

Eres un ejemplo de superación ya que has conseguido tu sueño tras otros intentos anteriores, ¿qué metas te marcas ahora?

Creo que es importante contar que las cosas no siempre salen a la primera ni cómo esperamos, y normalizar el intentar las cosas las veces que hagan falta hasta conseguirlo. Siempre he querido que mi participación por segunda vez en el certamen se viese como un mensaje de esperanza para no perder la ilusión de soñar combinado con la displina del trabajo constante. Tengo muchos proyectos en mente como mujer soñadora que soy pero lo más próximo es centrarme en el mundo de la moda en el que tantos años llevo y que tanto me gusta.

La familia es un pilar fundamental para ti, ¿qué planes tenéis para estas fiestas?

Mi familia es mi base en la vida para todo. Estoy muy unida a mis padres como hija única que soy, aunque tengo que confesar que para mi las navidades desde que mi abuela nos dejó, no son lo mismo. Me hace ilusión ver a los niños contentos, nerviosos por la llegada de los Reyes y a las familias juntarse pero también me da un poco de nostalgia.

Miss World Spain - Ana García

Con todo listo para el certamen de Miss Mundo, finalmente no se ha podido celebrar, ¿qué sensaciones tienes?

Ya está todo asumido y solo tengo ganas de llegar a casa y descansar. Me hace mucha ilusión volver el 16 de marzo a Puerto Rico y reencontrarme con toda la gente maravillosa que he conocido aquí estas últimas semanas.

La gala se ha cancelado in extremis por un brote de coronavirus pero sí habéis hecho las pruebas anteriores, ¿cómo te has sentido y cómo ha sido la convivencia con tus compañeras y rivales?

Nos hemos divertido mucho, hemos pasado mucho tiempo juntas y nos ha hecho conocernos totalmente, me llevo muchas amigas de aquí. Lo que he visitado y conocido de Puerto Rico ha sido muy bonito.

¿Cómo te imaginas dentro de justo doce meses?

Espero haber cumplido algunos de mis objetivos, me veo siendo feliz, tal vez en otra ciudad pero siempre cerca de los míos.

¿Qué aprendizaje destacas de todo lo vivido en este año?

Este año ha sido una locura, me ha hecho crecer muchísimo como persona, madurar y aprender a afrontar los problemas de una forma mas adulta.

¿Cuáles son tus objetivos laborales y personales para el 2022?

Espero seguir trabajando en moda, me gustaría mudarme a otro país. Acabar mis estudios y quién sabe. A nivel personal espero seguir estando rodeada de toda la gente que quiero.

Miss International Spain - Julianna Ro

Dejas atrás el año convertida en Miss International Spain, ¿en qué ha cambiado tu vida?

Intento seguir con mi rutina, pero mi agenda ha cambiado por completo, no paro y es algo que me encanta. Pero sobre todo, ha cambiado mi perspectiva hacia las cosas. He aprendido que hay que fluir y trabajar duro, los resultados y las recompensas llegan solas.

En 2022 viajarás a Japón para la 60ª edición de Miss Internacional, ¿cómo te estás preparando para esta cita y cómo afrontas un reto tan importante?

Lo afronto con seguridad y muchísima felicidad e ilusión. Como os dije soy muy trabajadora, también soy muy perfeccionista, por lo que toda preparación me parece poca. Tengo muchos frentes abiertos: pasarela, maquillaje, idiomas, oratoria, mis proyectos personales y de labor social... Además, no es un secreto que soy una amante de Japón y estoy deseando mostrar este 2022 la relación tan bonita que hay entre nuestro país y el país nipón. Tenemos mucha historia juntos que la gente desconoce y estoy deseando dar a conocer.

¿En qué aspecto crees que tendrás que trabajar más los próximos meses para volver de Japón con la corona?

A pesar de todo lo que he mencionado anteriormente, creo que lo más importante antes de partir a Japón es mi trabajo mental. Quiero trabajar a fondo mi mente con el fin de disfrutar de la experiencia y que no me pueda la presión. Sé que estoy cualificada para ello y que tengo las mismas posibilidades que el resto de mis compañeras, pero mi nivel de exigencia me juega malas pasadas alguna que otra vez. Es muy importante trabajar la salud mental, que muchas veces se nos olvida.

¿Qué deseo personal y profesional pides al nuevo año?

Mi deseo personal indudablemente es ser feliz, con lo que venga, pero ser feliz. Profesionalmente, me encantaría empezar a trabajar en televisión sin abandonar el mundo de la moda. Y hay un gran deseo que es tanto personal como profesional: ser la nueva Miss International

Además de modelo eres compositora y cantante, ¿tienes algún proyecto relacionado con este mundo artístico?

Por ahora no me he planteado nada relacionado con el mundo de la música, pero nunca digas nunca. Cuando menos te lo esperas, se abren puertas que no tenías en mente. Estoy más que abierta a propuestas, así que aquí me tenéis.

Mister World Spain - Daniel Torres

Contabas que de niño veías con tu madre los concursos de belleza en televisión y con el paso del tiempo has participado en ellos, ¿qué destacarías de estas experiencias?

Destacaría que al final participé y gané uno de los concursos que veía de pequeño con mi madre, y que nunca hubiese pensado que participaría , y por ello, más ilusión me hizo conseguirlo.

¿En qué aspectos ha cambiado tu vida ser Mister World Spain?

Mi vida sigue siendo la misma , ya que me considero una persona con las ideas muy claras. Lo que sí que es verdad, es que la mayoría de la gente que cuando me conoce se creen que mi rol principal es ser modelo o míster, y mi rol principal es mi trabajo de siempre; la moda, la televisión, siempre lo he visto como un hobby , algo secundario.

Uno de tus lemas es 'Retroceder nunca, rendirse jamás', ¿durante tu carrera como modelo ha habido momentos de querer tirar la toalla?

Voy a contar una breve experiencia con respecto a querer tirar la toalla. Cuando fui a la final de Mister Mundo en Filipinas, iba con mucha ilusión, muchas ganas. El segundo día tuvo lugar la competición de la prueba de talento, una prueba, la cual, preparé con mucha ilusión, ya que lo que me preparé fue tocar una melodía de semana santa con el tambor, y ello, me traía muchos recuerdos porque cuando era pequeño tocaba el tambor en una banda de cornetas y tambores. Pues cuando hice la prueba, escogieron a quince chicos, y yo no fui seleccionado, me dolió no haber clasificado en esa prueba porque me la preparé mucho y significaba mucho para mi. A pesar de ello, me dije a mi mismo: "Dani, hay que seguir y tienes que luchar hasta el final , dejarlo o retroceder es de cobardes y tú no lo eres, y a pesar de los baches que fui encontrando cada día en el concurso, luché los 28 días restantes desde el primer minuto hasta el último sonriendo e intentando ser el mejor.”

¿Cómo te gusta celebrar la Navidad?

La Navidad, siempre se suele decir que es un tiempo más de familia, hay personas que solo ves en navidades… Para mí, lo importante de la Navidad es llegar por ejemplo a la cena de Nochebuena y ver a mi gente sonriendo y feliz.

Mister International Spain - Alexander Calvo

¿Qué tradiciones sigues en estas fechas tan señaladas?

Disfrutar de la familia y reunirnos todos, con los años cada vez cuesta un poco más pero es lo primero ante todo y que no falten las cenas en los días clave y las uvas no fallan.

¿Cuál es la lista de objetivos y deseos que tienes para 2022?

Muchísimos a nivel tanto personal como profesional y se sumarán a la lista a medida que avance el año pero los principales son seguir formándome en mi profesión, traer el título internacional a España y seguir creciendo como persona con experiencias y viajes. Como deseo solo tengo uno y es seguir disfrutando de mis seres queridos otro año más, con lo bueno y lo malo, siendo ellos al 100%.

¿Se vive la Navidad de una manera diferente tras haber conseguido tu sueño de ganar Mister International Spain?

De una forma totalmente distinta, la repercusión ha sido mucha y como primera diferencia, este diciembre de 2021 llego a Málaga en prórroga solo pudiendo estar los últimos días del mes ya que estuve en Alemania los primeros días y luego viajé a Puerto rico hasta el día 21 de diciembre trabajando como Mister Internacional Spain y gracias a la marca de ropa de Rafael Arenas, en donde he asistido a muchísimos eventos y experiencias nuevas, sobre todo el disfrutar un diciembre en bañador y en la playa. Así que sí, un fin de año muy distinto al que estoy acostumbrado

¿Cuál es la parte más desconocida de este reinado de belleza que te gustaría dar a conocer?

La integridad y el valor social y cultural que se da. No se es simplemente una cara bonita o un cuerpo cuidado, ya que los gustos son relativos, sino que se representan cosas que van más allá, como la persona que hay detrás del título, la labor social que se hace o la visibilidad cultural y turística de donde se es y a dónde se va. Es una plataforma muy buena para que se vea eso y no se quede solo en lo superficial.

Cuando ganaste el certamen hablaste de tu deseo de estudiar Ciencias del Deporte, ¿en qué punto está?

Es algo a lo que me dedico y que me gusta, disfruto y sé que se me da bien. Este año comienzo con otra formación más y estoy barajando dos, incluso el ver opciones en el extranjero, pero lo sopesaré después de estas fiestas desde que tenga un descanso mental. Lo que es seguro es que seguiré por esa senda.

