Cristina Porta y Luca Onestini ponen punto y final a su relación

Luca Onestini y Cristina Porta han puesto punto y final a su relación sentimental. La pareja, que nació en la primera edición del reality Secret Story, ha tenido que vivir con la alargada sombra de los rumores de montaje. Tras su paso por el nuevo formato de Telecinco, donde el dentista italiano terminó proclamándose como vencedor, el amor parecía triunfar y ambos no escondían la felicidad que sentían, llegandola a gritar a los cuatro vientos. Sin embargo, esos momentos de dicha quedaron atrás y la pareja ha decidido anunciar que continuarán sus vidas por separado.

VER GALERÍA

Luca Onestini y Cristina Porta se sinceran sobre sus planes de futuro juntos tras Secret Story

Al parecer la decisión ha venido por parte del también modelo, que, cansado ante ciertas actitudes de la periodista, como el hecho de no contestarle a las llamadas de teléfono, ha preferido volver a su vida de soltero para así recuperar el tiempo perdido. "Basta ya de mentiras. Lo hemos hablado y así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Me duele mucho todo esto y no me lo merezco", ha declarado a través de un comunicado en las plataformas sociales, dejando ver que la situación no le está resultando nada sencilla de asimilar. Además, ambos se han dejado de seguir en sus respectivos perfiles sociales. Por el momento, la periodista deportiva ha preferido no contar su versión de los hechos y guardar silencio.

VER GALERÍA

Una historia que parece guardar muchas similitudes con la que ya vivió su hermano pequeño, Gianmarco Onestini. Pues también el menor de la popular familia conoció el amor dentro de los platós de televisión. Su romance con Adara Molinero conquistó por completo al público de Gran Hermano VIP. Parecía que no había nada que se les resistiera, llegando incluso a presentarse en conjunto a El Tiempo de Descuento, donde lograron hacerse con el premio final. La pareja parecía inseparable y compartían planes de futuro, promesas de amor y muestras de pasión. Pero fuera de las cámaras las cosas no fueron tan bien. Por lo que tras varias idas y venidas, la relación apenas duró un mes y medio y acabó entre duros reproches por parte de ambos.

Adara y Gianmarco protagonizan un tenso cara a cara lleno de reproches

VER GALERÍA

Una mala racha en el terreno personal que parece no acabarse para Luca Onestini. Durante las primeras semanas de emisión del programa, el joven no paraba de repetir y subrayar que se encontraba completamente desanimado y con el corazón roto. ¿Quién era la causante de este dolor?, Ivana Mrazova, una guapísima modelo de orígen checo, a la que el concursante de realities denominaba como el amor de su vida. Sin embargo, la joven parecía no compartir la misma opinión y decidió romper su relación sentimental tras más de cuatro años de convivencia. De esta manera, dejaba a Luca Onestini completamente desolado, aunque poco después encontró refugio en la que fuera su compañera en la casa, Cristina Porta. Un sentimiento que se vuelve a repetir tan solo unos meses después.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.