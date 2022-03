La familia de Vicente Fernández, en pie de guerra por la emisión de una serie sobre el artista

Una serie biográfica sobre Vicente Fernández, fallecido el pasado 12 de diciembre, ha provocado una enorme polémica en México. Los bandos de esta batalla son dos. Por un lado, Televisa Univision, la empresa de medios de comunicación encargada de producir y emitir El último rey. El hijo del pueblo, basada en la vida del cantante mexicano. Por otro, la familia del artista, que ha intentando con todas sus fuerzas que la serie no viera la luz. Sin embargo, este lunes, se estrenó el primer capítulo en el canal de Las Estrellas. Este episodio se centró en los momentos de angustia que vivió el ídolo del pueblo en 1998, cuando se enteró, en pleno concierto, del secuestro de su hijo, Vicente Fernández Jr.

Televisa Univision ha seguido adelante con sus planes, pese a la demanda legal de los herederos del ícono de la música ranchera. El domingo, horas antes de la emisión del primer capítulo, el grupo envió el siguiente comunicado: "Televisa Univision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que mañana,a las 20.30 horas (centro de México) salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie El último rey. El hijo del pueblo".

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, mostró su descontento con Televisa Univision. "Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando, estuviera apoyando", dijo en un vídeo que compartió con todos sus seguidores. "Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia y tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agardezco mucho, muchas gracias a todo el público", añadió.

Antes de este vídeo, Doña Cuquita, cuyo nombre es María del Refugio Abarca, publicó un comunicado en el que aseguraba que su marido nunca hubiera aprobado una serie así, basada en la biografía no autorizada de la escritora y periodista argentina Olga Wornat, titulada como El último rey, y protagonizada por el actor Pablo Montero. "Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país al que admiro pero vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Pablo (Pablo Montero) es buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre, él estaba participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose que era amigo de la familia”.

Doña Cuquita aclaró que su oposición a la serie no se debía a un problema de dinero. "Ni mis hijos ni yo queremos un centavo de Televisa, que les quede claro, es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándole su imagen". "Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo", insistió.

Este no es el único proyecto que tiene a Vicente Fernández como protagonista. Pero sí el único que no cuenta con el beneplácito de la familia. Según señaló Doña Cuquita, sí están de acuerdo con la ficción que están llevando a cabo la productora Caracol Televisión y Netflix, protagonizada por Jaime Camil, un actor "talentoso, disciplinado y libre de escándalos".

