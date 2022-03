Tapón, el gato de Blanca Suárez, nuevo 'chivato' de su amor con Javier Rey

Desde que se confirmó que estaban juntos en enero de 2020, Blanca Suárez y Javier Rey han llevado su amor con total discreción. Los actores no se esconden, de hecho, alguna vez han sido fotografiados paseando de la mano o dándose besos por Madrid, sin embargo, prefieren seguir manteniendo su relación alejada de los focos. Eso ha llevado a que, en algunas ocasiones, sus seguidores se hayan preguntado si siguen juntos o no, ya que no es habitual que compartan fotos en las redes o se dediquen mensajes románticos, como hacen otras parejas. De hecho, hace unos días el actor gallego fue preguntado por Blanca y se limitó a decir: "Mi vida va bien, como siempre".

Las declaraciones de amor de Blanca y Javier son más sutiles. Ellos prefieren dejar pequeñas 'pistas' para demostrar que siguen juntos y muy enamorados. Ya lo hicieron durante el confinamiento, y ahora ha vuelto a suceder. En esta caso ha sido el protagonista de Fariña el que ha compartido esta foto en la que le vemos reflejado en el cristal de su casa y que muestra también a Tapón, el gato de Blanca Suárez. "Javi gatuno", "Simbiosis", "Buenísima foto", "Tapón tiene un buen peinado" o "Se me hace familiar ese minino", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans, a los que se no se les escapa un detalle.

La actriz de Las chicas del cable tiene varias mascotas, aunque el más conocido es, sin duda alguna, su perro Pistacho. Él fue el 'soplón' que confirmó el noviazgo de Blanca y el cantante Dani Martín gracias una simpática imagen que protagonizó en el balcón del cantante allá por febrero de 2014 y, desde entonces, se ha convertido en todo un 'it-dog' que tiene mucho protagonismo en las fotos y vídeos que publica en su cuenta personal. Ahora, le ha tocado el turno a Tapón.

Sin parar de trabajar

Tanto Javier como Blanca están viviendo un comienzo de año lleno de compromisos profesionales. Tras su escapada exprés a París, la actriz madrileña ha estado unos días en Ibiza rodando su nueva campaña publicitaria. Por su parte, Rey se encuentra inmerso en la grabación de su nueva serie, Los pacientes del Doctor García, que está basada en la novela de Almudena Grandes. "Estoy muy contento porque es un superproyecto", dijo en el desfile de Pedro del Hierro al que acudió hace unos días. "Es un buen momento. Tengo buenos proyectos y en ese sentido me siento muy afortunado", reconoció el actor gallego sobre esta etapa tan especial que está viviendo.

Una historia de amor de película

Javier y Blanca, que se conocieron en el año 2016 en el rodaje de la miniserie Lo que escondían sus ojos pero no se enamoraron hasta que volvieron a coincidir en la película El verano que vivimos, en 2019. "Sabéis que yo no hablo de estas cosas. Me encantaría contaros mi vida más íntima que hago en mi casa, pero no lo haré, lo dejaré para otro día. Pero yo estoy bien, estoy bien", dijo la actriz el pasado mes de septiembre. A Blanca nunca le ha gustado hablar sobre su vida privada y mucho menos de las parejas que ha tenido, sin embargo, entiende que "pueda suscitar curiosidad". "A mí también me pasa. Al final todos acabamos interesándonos por lo que le pasa a los demás", confesó, asegurando que es "una persona muy tranquila" que intenta "gestionar mi vida despacio, con mis tiempos...".

